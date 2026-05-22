La fragata Numancia zarpa de Rota (Cádiz) para iniciar su quinto despliegue en la operación Atalanta

Tripulación de la fragata Numancia zarpando en Rota para iniciar su quinto despliegue en la operación Atalanta. - ARMADA ESPAÑOLA

ROTA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Base Naval de Rota (Cádiz) ha sido escenario este viernes del acto de despedida de la fragata 'Numancia', que ha largado amarras para dar comienzo a su quinto despliegue en la Operación 'Atalanta'. El buque de la Armada, integrado en la 41 Escuadrilla de Escoltas, navegará durante los próximos cinco meses en aguas del océano Índico y el Cuerno de África con la misión de contribuir a la lucha contra la piratería y garantizar la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos.

Según ha indicado la Armada en una nota, el acto ha sido presidido por el Contralmirante Santiago Vila Barrón, Jefe de Estado Mayor de la Flota. Tras abandonar Rota, la fragata 'Numancia' ha iniciado su tránsito por el Mediterráneo rumbo a Yibuti, donde está previsto que, a principios del mes de junio, se encuentre con la fragata 'Canarias', a la que relevará en la operación.

A bordo de la fragata despliega una fuerza de más de 200 hombres y mujeres, que incluye un Equipo Operativo de Infantería de Marina (EOS) especializado en seguridad, una Unidad Aérea Embarcada con un helicóptero SH-60F y un sistema aéreo remotamente tripulado SCAN Eagle, empleados para labores de vigilancia y reconocimiento.

Además, a partir del próximo día 10 de junio, se incorporará el FHQ español, 53 rotación, al mando del Contralmirante Francisco Javier Vázquez Sanz, actuando la fragata 'Numancia' como su buque de insignia.

La Armada ha recordado que la Operación 'Atalanta' constituye una de las principales operaciones de seguridad marítima de la Unión Europea desde su puesta en marcha a finales de 2008. España, que inauguró la misión con la participación de la fragata 'Victoria', mantiene desde entonces un compromiso ininterrumpido con la estabilidad en la región.

El despliegue de la fragata 'Numancia' se prolongará hasta el mes de octubre, fecha en la que está previsto que la fragata 'Santa María' tome el relevo para permitir el regreso de la unidad a su base.