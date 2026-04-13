Gavira critica el acuerdo sobre Gibraltar: "Quitar la verja y el uso compartido del aeropuerto son migajas"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, este lunes en su intervención en el ciclo de desayunos electorales de Europa Press con motivo de las andaluzas de 17 de mayo, celebrado en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 17 de mayo, Manuel Gavira, ha calificado este lunes de "migajas" el rédito que obtiene España del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, que ha concretado en "quitar la verja y el uso compartido del aeropuerto".

Así se ha pronunciado Gavira en el turno de preguntas tras su intervención en el primer encuentro informativo del ciclo que va a organizar Europa Press con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía, que hace en colaboración con la Fundación Cajasol.

El planteamiento de entrada del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta ha sido expresar su escepticismo por un acuerdo sobre "todo lo que no sea que recuperemos la soberanía".

Tras precisar que en la campaña de las elecciones autonómicas de 2018 "estuve en la Verja" y que la semana pasada estuvo allí junto al jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, para describir un escenario actual donde las autoridades gibraltareñas "están dragando tierra para seguir llevando arena de poniente a levante".

"De cómo se está ocupando el agua, el espacio, las aguas españolas, nadie dice nada", ha seguido lamentándose.

Ha lamentado Gavira que "de los trabajadores nadie habla, de la ocupación del agua nadie dice nada", ha considerado que la actitud del Gobierno tendría que haber sido "apretar a los británicos".

Ha augurado el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta que con este acuerdo habrá un incremento del flujo de capitales, así como del precio de la vivienda en los municipios limítrofes, entre ellos, La Línea de la Concepción (Cádiz), por lo que ha planteado que ahora será "y vamos a ver cómo se encuentran parasitados todas esas zonas, ya de una manera legal", antes de insistir en que "lo importante es recuperar la soberanía".