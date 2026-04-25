El Gobierno señala que las obras de las dos monteras del Museo Provincial de Cádiz están finalizadas

Interior de una de las salas del Museo de Cádiz - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado que las obras de las dos monteras del Museo Provincial de Cádiz están finalizadas, encontrándose actualmente en fase de ensayos de estanqueidad y remates. Además, ha recordado que en septiembre se reabrió la sede de Casa Pinillos con la exposición temporal, "URBS Iulia Gaditana. Desempolvando su pasado".

En una respuesta, recogida por Europa Press, a pregunta realizada por Vox, el Gobierno también señala que para continuar con la musealización resulta necesario analizar un nuevo programa de necesidades, que integre y sintetice las patologías del edificio identificadas en los informes realizados en 2024 y julio de 2025.

La pregunta de Vox recordaba que en febrero de 2025 el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "se comprometió en Cádiz a que las obras del Museo Provincial estarían listas en septiembre y a que el proyecto de musealización de la Casa Pinillos se ejecutaría".

En este sentido, señala en su argumentación a la pregunta que "un año después los trabajos de reparación de las dos monteras del Museo no han acabado y nada se sabe del compromiso en relación con la Casa Pinillos", por lo que pregunta por cuándo finalizarían las obras de las dos monteras, así como en qué estado se encuentra el proyecto de la Casa Pinillos y cuándo comenzarán los trabajos de musealización del citado inmueble.