La Guardia Civil salva la vida de una mujer que se asfixiaba en una cafetería en Chiclana (Cádiz)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha salvado la vida de una mujer de avanzada edad que sufría una asfixia en una céntrica cafetería en la citada localidad gaditana.

Tal y como ha emitido la Benemérita en un mensaje difundido a los medios, los hechos han ocurrido aproximadamente a las 18,00 horas del viernes, 20 de marzo, cuando una patrulla de seguridad ciudadana fue requerida por los usuarios ante el suceso.

En contexto, el Instituto Armado ha valorado que la situación que se encontraron los dos guardias civiles "fue de máxima tensión", puesto que la señora presentaba "un tono azulado en su rostro y estaba prácticamente inconsciente", teniendo a su lado a su hija "presa de un natural estado de nervios".

A continuación, los agentes "se hicieron cargo rápidamente de la situación", a la vez que requirieron los servicios sanitarios a través del Servicio de Emergencias 112. Acto seguido, comenzaron a practicarle las maniobras de 'Heimlich' durante varios minutos hasta que consiguieron despejar las vías respiratorias y la mujer comenzó a respirar y recuperar su tono de piel normal.

Asimismo, a la llegada de los servicios sanitarios, los guardias civiles dejaron a los sanitarios continuar con la labor, apoyándolos en el traslado al Hospital de Puerto Real, donde la señora quedo estabilizada e ingresada, pero sin peligro.