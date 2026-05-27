Un herido grave en un accidente entre un camión y un turismo en la AP4 en el término de Jerez

Accidente en la AP-4 con la actuación del helicoptero sanitario por un herido grave. - DGT

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre un camión y un turismo en la AP-4 a la altura del término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha provocado dos heridos, uno de ellos de gravedad, así como el corte de la circulación en sentido a Sevilla.

El siniestro, del que ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, se ha producido en el punto kilométrico 64, término municipal de Jerez

Por su parte, el 112 ha indicado que el accidente ha provocado dos heridos, uno de ellos grave, además de que la persona que viajaba en el vehículo ha quedado atrapada.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazados efectivos de la Guardia Civil, así como bomberos y servicios sanitarios, entre ellos un helicóptero para la evacuación de heridos.

Finamente, la Dirección General de Tráfico ha informado que debido al corte de carretera en la zona mientras actúan los afectivos sanitarios y bomberos se ha procedido a realizar un desvío de la circulación debidamente señalizado para los conductores que utilicen esa vía.