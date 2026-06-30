Horeca Cádiz prevé un verano por encima del 79% de ocupación en la provincia tras un junio al 83% de media

Archivo - Una mujer carga su silla de playa en una calle de Cádiz. ARCHIVO. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de la Hostelería de la Provincia de Cádiz, Horeca, ha dado a conocer sus previsiones para los meses de julio y agosto, donde espera que los hoteles de sus asociados en la provincia estén por encima del 79%, y tras un mes de junio donde se ha llegado a superar el 83% en la media provincial.

Según datos de Horeca, recogidos por Europa Press, para la primera quincena de julio se espera que la provincia esté al 79%, subiendo al 82% en la segunda quincena y en torno al 79% ya durante el mes de agosto.

A priori, las cifradas dadas son algo inferiores al verano de 2025, cuando los datos reales ofrecieron una ocupación del 85% en los primeros quince días de julio, llegando al 92% en agosto, 13 puntos porcentuales más de los que se prevén a fecha de hoy. No osbtante, las reservas que se hagan a última hora podrían mejorar las estimaciones iniciales.

Por municipios, del 1 al 15 de julio serán Chiclana de la Frontera, con un 88%, y Conil de la Frontera, con un 86%, los que se conviertan en los destinos más reclamados de la provincia, junto con Zahara de los Atunes al 82% de ocupación. Cádiz capital espera un 81% de reservas en esta primera quincena, mientras que San Fernando se sitúa al 75%, El Puerto al 70% y Jerez de la Frontera al 64%.

A excepción de la ciudad isleña, que apenas tiene cambios respecto a 2025, el resto de municipios estima inicialmente un descenso en sus hoteles sobre lo obtenido el julio pasado.

Para la segunda quincena, Rota coge el testigo como enclave turístico principal, al prever un 92% de ocupación, hasta 12 puntos más que en los primeros 15 días de julio. Chiclana sube al 90% en esa fecha y Conil, al 89%. Zahara de los Atunes y Chipiona estarán en un 87% de reservas, mientras que la capital esperará un 84% de ocupación.

Los datos de Horeca dan un 77% de ocupación a San Fernando, un 67% a El Puerto de Santa María, y un 64% a Jerez de la Frontera.

Ya para el mes de agosto, las previsiones sitúan a Zahara de los Atunes con un 91% de ocupación, la más alta de la provincia de Cádiz, seguida de Chipiona con un 90%. Cádiz capital y Sanlúcar de Barrameda estarán en un 87% de reservas, mientras que Rota bajará al 86% respecto a julio.

La ciudad de San Fernando experimentará un mes de agosto con un 80% de ocupación, mientras que Jerez aumentará hasta el 72% y El Puerto caerá al 61%, según las previsiones de Horeca.

Respecto al mes de junio, que acaba este martes, la provincia ha subido un punto sobre los datos de 2025, al registrar un 83% de ocupación de media. Chiclana, con un 91%, y Conil, con un 90%, han sido los destinos más buscados por el turismo en estos primeros pasos del verano.

La ciudad de Cádiz ha registrado un 85% de ocupación, similar a 2025, mientras que San Fernando ha subido tres puntos para estar en un 76%. El Puerto y Jerez también han mejorado sus registros de 2025 en junio, al sumar un 75% y un 70%, respectivamente, cuando el año pasado tuvieron un 72% y un 67%.