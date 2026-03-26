Horeca sitúa en un 69% la ocupación en Semana Santa en la provincia de Cádiz, diez puntos menos que en 2025

Archivo - Imagen de archivo de una playa de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Cádiz (Horeca) ha situado la ocupación durante la segunda mitad de la Semana Santa en un 69%, unas previsiones más bajas que las que se obtuvieron en 2025, cuando se llegó al 79% en la media provincial en un año además que estuvo marcado por la lluvia.

Según datos de Horeca, recogidos por Europa Press, entre el Jueves Santo y el Sábado Santo la provincia llegará al 69%, con Conil de la Frontera, Chipiona y Jerez de la Frontera por encima del 80% de media.

La estimación en Cádiz capital y Chiclana de la Frontera es que la ocupación llegue al 77%, mientras que en San Fernando se podría alcanzar el 70% y en El Puerto casi un 57% de reservas. Otros puntos destacados del litoral gaditano están en Rota, con un 72%, y en Zahara de los Atunes, con un 71%.

En cuanto a los días de mayor ocupación entre el 2 y el 4 de abril, Conil de la Frontera será, según las previsiones, el que mejores datos de ocupación tenga en esas jornadas en la provincia, con un 89% el Jueves Santo, un 87% el Viernes Santo y un 77% el Sábado Santo, marcando por tanto una media del 85% de ocupación, cinco puntos porcentuales menos que en 2025, cuando sumó un 90% de media.

En Jerez de la Frontera, cuya Semana Santa suele atraer a numerosos visitantes además de a su propia población local, la ocupación para esos días está en estos momentos en el 80% el jueves, el 82 el viernes, y ya un 77 el sábado 4 de abril. Estos datos iniciales son cercanos a los de 2025, cuando de media también se llegó al 80%.

La capital gaditana tendrá el Viernes Santo su mejor dato, con un 82%, mientras que el jueves obtendrá un 77% y un 73 el sábado. Teniendo en cuenta los datos de Horeca, la ciudad mejorará levemente sus registros del año pasado ya que de un 75% en 2025 va a pasar a un 77% de ocupación.

Peores cifras tiene en estos momentos El Puerto de Santa María, cuya ocupación media está en el 56%, con el jueves al 59% y el viernes al 58%. En 2025, la localidad portuense llegó a sumar un 74% de media, lo que supone una perdida de 18 puntos porcentuales.

En San Fernando, el Jueves Santo se espera un 85% de ocupación, bajando al 75% el Viernes Santo y al 50% el Sábado Santo, unos datos que dejan una media del 70% durante estos tres días festivos de la Semana Santa. Así con todo, la ciudad isleña no perderá mucho respecto a 2025, ya que entonces su media fue del 71%.

Todos estos datos pueden experimentar una mejora, ya que siempre hay que tener en cuenta las reservas que puedan hacerse a última hora ya con la Semana Santa empezada.