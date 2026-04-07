Infoca da por controlado el incendio de Medina (Cádiz) que se declaró el pasado Viernes Santo

Imagen aérea del incendio en Medina-Sidonia, en la mañana del viernes, 3 de abril. - PLAN INFOCA

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por controlado el incendio declarado en la mañana del pasado 3 de abril, Viernes Santo, en la finca El Cuervo, en el término municipal de Medina-Sidonia (Cádiz), continuando ahora con el remate y liquidación del mismo.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en su cuenta oficial de X, recogida por Europa Press, a las 13,15 horas, la dirección de extinción ha dado por controlado un fuego que permanecía estabilizado desde ese mismo viernes por la noche.

En la zona, donde no hay viviendas o infraestructuras cercanas, están trabajando en estos momentos dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba.

Como se ha detallado, el incendio se encuentra perimetrado con una línea de control, formado por una franja de terreno sin vegetación o con vegetación ya quemada, quedando en el interior de la zona algunos puntos calientes.

En el inicio del incendio forestal llegaron a participar cinco grupos de bomberos forestales, dos Bricas, cinco técnicos de operaciones, un director de extinción, un agente de medio ambiente, tres autobombas y dos helicópteros pesados