El Infoca da por estabilizado el incendio declarado en el paraje Paternilla en Vejer de la Frontera (Cádiz)

Humo procendente del incendio declarado en el paraje Paternilla en Barbate (Cádiz) - PLAN INFOCA

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado a las 15,38 horas de este martes en el paraje de Paternilla, en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), cuya ubicación había sido atribuida inicialmente al municipio de Barbate. Los efectivos terrestres desplazados al lugar continúan trabajando para lograr su control.

Según han informado fuentes del dispositivo andaluz de extinción a Europa Press, el incendio ha quedado estabilizado a las 19,00 horas, lo que ha permitido la retirada de los cuatro medios aéreos que participaban en las labores de extinción.

En el operativo terrestre permanecen desplegados cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, que continúan trabajando para dar el incendio por controlado.

El paraje Paternilla se ubica entre los municipios de Barbate y Vejer de la Frontera, en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.