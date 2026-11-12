Intervienen armas y drogas en una operación contra el tráfico de estupefacientes en el centro de Cádiz capital

Armas intervenidas en una operación contra el tráfico de drogas en el centro de Cádiz - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a un hombre como presunto responsable de un delito contra la salud pública, en un operativo en el que se ha desmantelado un garaje que actuaba como punto de venta en el centro de Cádiz, interviniéndose además drogas como cocaína y hachís y numerosas armas de distintas características, entre ellas, una ballesta, cuchillos, una katana y un hacha.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de cocaína ubicado en un garaje de la avenida Cayetano del Toro de Cádiz, usando presuntamente el investigado este espacio y sus inmediaciones para distribuir sustancias estupefacientes entre diferentes compradores, ha indicado la Policía en una nota.

A partir de esta información, los investigadores establecieron diversos dispositivos de vigilancia y seguimiento durante varios meses. Estas actuaciones permitieron observar numerosos contactos entre el investigado y distintas personas, en los que se producían intercambios de envoltorios de pequeño tamaño por cantidades de dinero.

Las pesquisas permitieron documentar una actividad continuada de distribución de sustancias estupefacientes e identificar a varios de los presuntos compradores que acudían al lugar para adquirir las dosis.

El avance de la investigación permitió realizar un registro en el garaje utilizado por el investigado, donde los agentes localizaron bolsas de plástico con recortes empleados presuntamente para preparar los envoltorios de droga, así como varias piezas de hachís.

Posteriormente se llevó a cabo una entrada y registro en un domicilio relacionado con el investigado. En su interior se localizaron diversas cantidades de cocaína y hachís, una báscula de precisión y una libreta con anotaciones que los investigadores consideran relacionadas con la actividad ilícita.

Durante la actuación policial también se intervinieron numerosas armas y objetos "potencialmente peligrosos", entre ellos una escopeta y una pistola de aire comprimido, una ballesta, un arco, un bastón escopeta, un arpón, una katana, un hacha, una cerbatana, diversas armas blancas, navajas y cuchillos, dos bombas de humo y un bastón extensible.

El conjunto de efectos intervenidos evidencia la variedad de armas y objetos peligrosos que se encontraban en los inmuebles registrados, que fueron incorporados a las correspondientes diligencias policiales para su estudio y catalogación.

Como resultado de la operación, se procedió a la detención del investigado por su presunta participación en un delito contra la salud pública, siendo trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.