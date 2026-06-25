Intervienen casi un millón de euros a una organización dedicada al narcotráfico en la Sierra de Cádiz

Un agente de la Guardia Civil contando dinero hallado en uno de los registros de la Sierra. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han procedido a la explotación de la operación denominada 'Polifemo', por la que se investigaba el blanqueo de capitales correspondiente a una organización criminal asentada en la Sierra de Cádiz dedicada al tráfico de drogas, a la que se ha intervenido casi un millón de euros. Así, se han puesto a disposición judicial además de al líder de la organización, actualmente en prisión por tráfico de drogas, a otras cinco personas de su entorno más cercano.

Según ha indicado la Guardia Civil en una nota, como consecuencia de esta operación policial han sido inmovilizados siete inmuebles en las provincias de Cádiz y Granada por valor de más de 730.000 euros, productos financieros y una cuenta cooperativista bloqueada, pendiente de conocer su saldo, un vehículo agrícola inmovilizado y más de 165.000 euros en efectivo, además de todo lo intervenido en las fases de explotación de la parte de tráfico de drogas.

Por su implicación en los hechos investigados se han puesto a disposición judicial además de al líder de la organización, actualmente en prisión por tráfico de drogas, a otras cinco personas de su entorno más cercano, como son sus padres, su hermana, su pareja sentimental y un primo, los cuales se prestaban como hombres de paja y testaferros para camuflar los bienes de la organización.

En este sentido, ha señalado que en el registro practicado en el domicilio de los padres los guardias civiles encontraron ocultos en cajas de zapatos 162.000 euros sin justificación legal.

La Guardia Civil ha recordado que durante el mes de mayo de 2025 llevó a cabo la fase de explotación de la Operación denominada 'Góngora', por la que desarticuló una importante organización dedicada a la distribución de estupefacientes en la Sierra de Cádiz que distribuía drogas a media y pequeña escala.

El líder de la organización desarticulada se jactaba de tener bajo su control todos los puntos de venta de drogas de la comarca y a todos los narcotraficantes de la zona trabajando para él. Como consecuencia de la operación se desarticularon 12 puntos de venta de droga, se detuvieron a 18 personas, nueve de las cuales ingresaron en prisión.

Además, se practicaron 17 registros domiciliarios, donde la Guardia Civil incautó siete kilos de cocaína en roca, más de 700 gramos de heroína, más de 1,2 kilos de MDMA, 14 kilos de polen de hachís, medio kilo de cogollos de marihuana, cientos de dosis ya preparadas y listas para su venta de todo tipo de estupefacientes, desde 'rebujo' a cocaína rosa tutsi, más de 75.000 euros en efectivo, multitud de teléfonos móviles, balanzas de precisión, máquina de contar billetes, así como vehículos y motocicletas con las que realizaban las entregas y contravigilancias.

Posteriormente, y fruto del análisis de lo incautado durante la primera fase de esta operación policial, así como de las testificales y manifestaciones recabadas en la misma, se llevó a cabo la explotación de la segunda fase de esta operación, que se produjo a mediados de enero de este año, donde se practicaron 27 detenciones y tres registros domiciliarios, ya que los detenidos practicaban lo que se conoce en el argot como 'telecoca'.

Por su parte, las investigaciones de los guardias civiles del Equipo de Blanqueo de Capitales de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz han evidenciado que la organización liderada por S.E.G. lleva años blanqueando capital obtenido a través de sus actividades de narcotráfico, constituyendo todo un entramado financiero basado en las relaciones familiares para ayudar al ocultamiento de los bienes adquiridos y generados con capital de procedencia ilícita.

Así, tras proceder a la fase de explotación de la operación 'Polifemo', se han realizado tres registros domiciliarios simultáneos en Olvera y Setenil, además de otro realizado en Granada, donde se han intervenido siete propiedades inmobiliarias por valor de 732.000 euros, productos financieros entre cuentas bancarias y cuentas cooperativistas, cuyo saldo se está a la espera de conocer, 164.930 euros en efectivo, dándose la circunstancia de que 161.910 euros se ocultaban en muebles del dormitorio de sus padres y en cajas de zapatos halladas en el garaje de la vivienda familiar. Además de esto, se ha intervenido abundante documentación contable con gran valor para la investigación.

Por todo ello se ha puesto a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos a seis personas, cinco detenidos y el líder investigado, por encontrarse ingresado en prisión, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal.