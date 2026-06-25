Interceptada en Jerez (Cádiz) una furgoneta con 3.330 litros de combustible y detenido su conductor

Petacas de gasolina incautadas en una furgoneta en Jerez de la Frontera (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en Jerez de la Frontera al presunto autor de un delito de riesgo catastrófico, tras ser interceptado cuando circulaba por la carretera CA-410 transportando en una furgoneta 3.330 litros de combustible sin las medidas de seguridad exigidas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22,30 horas del pasado 23 de junio, cuando una dotación uniformada de Seguridad Ciudadana, que realizaba labores preventivas, observó una furgoneta cuyo sistema de suspensión presentaba "un hundimiento anormal", lo que hizo sospechar a los agentes de que pudiera transportar una carga de gran peso, ha indicado la Policía en una nota.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor realizó una maniobra evasiva con la aparente intención de evitar ser detectado, iniciándose entonces un seguimiento que culminó con la interceptación del vehículo y la identificación de su ocupante.

Durante la inspección del interior de la furgoneta, los policías localizaron 169 garrafas de 25 litros cada una, todas ellas llenas de combustible altamente inflamable, con un total de 3.330 litros. Las petacas eran transportadas sin las medidas de seguridad exigidas para este tipo de mercancías peligrosas.

Esta actividad se enmarca en el denominado petaqueo, una práctica que supone un riesgo para la seguridad vial y constituye un elemento esencial para el abastecimiento logístico de las embarcaciones utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El presunto autor fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde permaneció en el área de detención, hasta que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.