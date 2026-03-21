Un investigado tras intervenir más de 500 ejemplares de aves exóticas protegidas en el interior de una vivienda en Cádiz

Operación de la Guardia Civil en la que han intervenido más de 500 ejemplares de aves exóticas protegidas en el interior de una vivienda en Cádiz - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado en el interior de una vivienda en Estrella del Marqués, pedanía de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, una colección de aves exóticas con más de 500 ejemplares de distintas especies.

Al propietario se le investiga por un delito de tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción y otro de bienestar animal.

Las aves intervenidas se encontraban en pésimas condiciones higiénicosanitarias, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado. El investigado tenía ocultos en el congelador un total de 70 aves muertas con ejemplares exóticos de alto valor económico, entre las que se encuentran guacamayos y loros grises africanos.

Las primeras investigaciones desarrolladas desvelaron la existencia de un posible tráfico y comercialización ilegal de aves protegidas, que se podría estar llevando a cabo desde el propio domicilio del investigado.

Así, las vigilancias de los guardias civiles hicieron sospechar que el investigado había instalado en su casa una colección elevada de aves incluidas en la normativa Cites, la cual regula el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestres con el fin de garantizar conservación de la biodiversidad.

Tras constatar el ilícito penal contra el tráfico de aves exóticas protegidas, se registró el domicilio y se encontró un elevado número de aves sin núcleo zoológico o sanitario y en condiciones higiénico-sanitarias deficientes.

En el registro se intervinieron de manera cautelar ejemplares de loros grises africanos, cacatúas, amazonas y guacamayos de diferentes especies. Entre ellos se encontraba una pareja de guacamayos jacintos (Anodorhynchus hyacinthinus), cuyo valor aproximado en el mercado negro podría alcanzar los 20.000 euros.

La denominada operación 'Dacelo' ha contado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para la identificación de numerosas aves exóticas protegidas y en peligro de extinción con deficiencias o ausencias totales de la documentación.