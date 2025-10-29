Investigan a un conductor por circular a 255 km/h en un tramo de la A-381 en Cádiz limitado a 120

CÁDIZ 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cádiz han procedido a la investigación del conductor de un turismo que fue captado en un control de velocidad de la autovía A-381 circulando a 255 km/h en un tramo de vía limitado a 120 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre de 2025 a las 9,43 horas, aunque han sido comunicados ahora por la Guardia Civil, que en una nota ha detallado que el conductor infractor fue captado durante un servicio de control de velocidad establecido en la autovía de Jerez de la Frontera-Los Barrios.

Agentes pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Jerez de la Frontera interceptaron el vehículo, investigando a su conductor por un delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 379 del Código Penal por exceso de velocidad.

El conductor se enfrenta a una pena de prisión de tres a seis meses, la multa de 12 a 24 meses o trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En cualquier caso, será castigado con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año hasta cuatro años.