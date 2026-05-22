La Junta recoge el Premio Embajadores de la Piel de Ubrique destacando el liderazgo internacional del sector

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, visita la Feria 'Bajo la Piel' que se celebra en Ubrique tras recibir el Premio Embajadores de la Piel. - Rocío Ruz - Europa Press

UBRIQUE (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, ha destacado este viernes el papel de Ubrique (Cádiz) como referente internacional de la industria de la piel y la marroquinería durante su visita a la Feria 'Bajo la Piel', donde ha recogido en nombre de la Junta de Andalucía el Premio Embajadores de la Piel concedido por el Ayuntamiento del municipio gaditano.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante el acto Blanco ha subrayado que la industria de la piel "crea empleo de calidad y estable desde la tradición y la innovación", recordando que el sector cuenta con más de 200 empresas vinculadas a la marroquinería y da empleo a cerca del 80% de la población activa del municipio.

Rocío Blanco también ha destacado el "firme apoyo" del Gobierno andaluz con el sector impulsando medidas vinculadas al relevo generacional, la formación en talleres artesanos, la digitalización y el respaldo a autónomos y pequeñas empresas.

En este sentido, ha recordado la "rápida respuesta" del Ejecutivo autonómico ante los daños ocasionados por los últimos temporales, señalando que la Consejería ha resuelto en menos de un mes ayudas por importe de 552.000 euros para autónomos y pymes de Ubrique afectados por las incidencias climatológicas.