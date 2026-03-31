Localizadas 30 ovejas muertas en una explotación de San Roque (Cádiz) e investigado su responsable por maltrato animal

Archivo - Imagen de archivo de un agente del Seprona - GUARDIA CIVIL - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigan como presunto autor de un delito de maltrato animal al responsable de una explotación ganadera de la localidad gaditana de San Roque en la que se localizaron una treintena de ovejas muertas, algunas en avanzado estado de descomposición.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado mes de febrero a raíz de una inspección realizada por los agentes en una explotación de ganado ovino tras tener conocimiento de la posible existencia de varios animales muertos en su interior.

Durante la inspección, llevada a cabo en colaboración con personal técnico de la Oficina Comarcal Agraria de Algeciras, se localizaron alrededor de una treintena de ovejas muertas, algunas de ellas en avanzado estado de descomposición, además de varios animales aún con vida que presentaban "grave deterioro físico, con evidentes signos de debilidad y severas limitaciones de movilidad".

La investigación permitió acreditar que las instalaciones carecían de las condiciones higiénico-sanitarias mínimas exigibles, así como una "clara falta de suministro de alimento y agua, ausencia de atención veterinaria, así como un estado generalizado de insalubridad y abandono de los animales".

Por todo ello, y al suponer los hechos un incumplimiento grave de la normativa vigente en materia de bienestar animal, se ha procedido a investigar al responsable de la explotación ganadera por un supuesto delito de maltrato animal.

Según recuerda la Guardia Civil, este delito puede conllevar penas de prisión de uno a dos años, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o actividad relacionada con animales por un periodo de dos a cuatro años.