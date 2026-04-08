Manuel Gavira repite como número uno de Vox por Cádiz con tres nombres nuevos en sus puestos de salida

El portavoz, y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la atención a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucia, a 26 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). ARCHIVO - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Manuel Gavira, candidato de Vox a la presidencia a la Junta de Andalucía, va repetir como número uno en la lista de la formación por la provincia de Cádiz, que para las elecciones del 17 de mayo incorporará a tres nuevos nombres en sus puestos de salida.

De esta manera, a Gavira lo acompañarán en estas próximas elecciones en Andalucía Noelia Campos como número dos, Salvador Pineda en el puesto tres y Carmen Infantes en la posición cuatro, como ha anunciado la formación en un comunicado.

Cabe apuntar que ninguno de ellos fueron en la lista por Cádiz de las pasadas elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, donde sí estuvo Gavira de número uno, seguido por Blanca Armario, José María Ortells y Vanesa de la Cruz. En aquella ocasión Vox consiguió dos parlamentarios por la provincia gaditana.

Como se ha recordado, Manuel Gavira es abogado de profesión y actualmente ejerce de portavoz en el Parlamento de Andalucía del Grupo Vox, además de ser el candidato a la presidencia a la Junta de Andalucía. También ha sido parlamentario desde diciembre de 2018, legislatura en la que además fue miembro de la Mesa del Parlamento andaluz.

Gavira ha trabajado en intermediación mercantil y civil y ha impartido clases de Jurídica en academias de formación para Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilantes de Seguridad.

La jerezana Noelia Campos, número dos de la lista por Cádiz, es diplomada en Ciencia Empresariales y responsable de ventas de productos médicos y farmacéuticos. Salvador Pineda es profesor de Matemáticas en Secundaria desde 1991 y responsable de la organización provincial de Vox Cádiz. Carmen Infantes, licenciada en Historia, es concejala en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y portavoz de Vox en esta misma localidad, además de ser responsable de Intermunicipal Provincial en el partido.

Desde Vox se ha señalado que la candidatura de Cádiz pretende representar "a toda la provincia en su conjunto para acabar con las políticas del bipartidismo que condenan a los gaditanos al abandono más absoluto", asegurando que en la lista "están representadas numerosos municipios y comarcas de la provincia", por lo que "nace con una clara vocación territorial".

Tras la aprobación de las listas por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Vox celebrará este jueves el acto de presentación de candidatos, con la presencia del presidente del partido, Santiago Abascal. Será en Málaga donde la dirección de Vox ha convocado a los miembros del CEN y del Comité de Acción Política, que se reunirán por la mañana acompañados por los portavoces nacionales y regionales de la formación.



