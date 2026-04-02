Martínez: "El PSOE está instalado en el 'no es no' y ni presenta alegaciones a los presupuestos" de Diputación en Cádiz

Archivo - La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, en una imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha manifestado que el PSOE "está instalado en el no es no" como oposición en la Institución Provincial y "ni siquiera explica por qué es no, como por ejemplo con los presupuestos, simplemente es no y luego no hay ninguna alegación, no hay absolutamente nada, sino que se opone por no decirle que sí a unos presupuestos del PP".

"El PSOE se opone por inercia de partido, no por sentido común", ha añadido en una entrevista a Europa Press la presidenta de la Diputación, que ha afirmado que "no se entiende que voten en contra de unas cuentas que incluyen más inversión en los municipios, un esfuerzo en carreteras provinciales sin precedentes y que es escudo social de personas y colectivos vulnerables".

"Es la política que viene haciendo desde Pedro Sánchez hasta el último alcalde de aquí del PSOE", ha manifestado Almudena Martínez que, no obstante, ha asegurado que ahora mismo el gobierno provincial está "volcado en los pueblos, lo que necesita cada persona, los gaditanos y es lo único que interesa, poner soluciones a lo que la gente de verdad necesita". "Lo nuestro es el diálogo, el acuerdo y trabajar en colaboración, cooperación con todas las instituciones, como se ha hecho con el tren de borrascas y se ha visto que ha funcionado".

En cuanto a los presupuestos, ha manifestado que "siguen siendo los más sociales de la historia de la Diputación y siguen apostando por los pueblos pequeños. "También contemplan apoyo a proyectos e iniciativas de las ciudades, porque hay que tener presente que las grandes ciudades son motor y territorios tractores de la provincia", ha apuntado.

Según la presidenta de la Diputación, el presupuesto para este ejercicio está sobre todo basado en los municipios de menos de 20.000 habitantes, además de pensado para los sectores estratégicos, asociaciones, atraer inversiones, en definitiva, pensado para toda la provincia". "Y, por supuesto, es un presupuesto flexible que se reorienta en lo necesario a reconstruir la provincia tras los temporales", ha destacado.

"ES MENTIRA LO QUE VENDE EL PSOE DE GOBIERNO SECTARIO"

Además, la presidenta de la Diputación ha señalado que lo que "vende" el PSOE sobre que el Gobierno provincial es sectario "con un solo golpe de vista se aprecia que es mentira, porque si se cogen los planes de Diputación, que en su inmensa mayoría están son destinados a los municipios pequeños, el mayor beneficiado es el PSOE".

En este sentido, ha añadido que "además ves a alcaldes socialistas dando las gracias a Diputación porque ha estado al lado suya, por lo tanto el discurso que intenta vender el PSOE desde la dirección provincial en los plenos o en la prensa va en contra de lo que dicen los alcaldes".

"Por no escuchar parece que no escuchan ni a sus propios alcaldes, porque hay veces que hemos llevado alguna subvención, alguna modificación presupuestaria a un pleno y han votado en contra de esa subvención nominativa que iba destinada para pueblos en los que gobierna, no tiene lógica ninguna", ha añadido.

"DIPUTACIÓN EJECUTA MÁS QUE ANTES Y NO TIENE DEUDA"

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la presidenta de la Diputación ha señalado que cuando llegaron al gobierno "nos encontramos un grado de ejecución del 68,9% de un presupuesto de 323 millones de euros, y el año pasado la ejecución presupuestaria fue del el 80,4% para un presupuesto de 389 millones, y eso se traduce en más inversiones, ayudas y mejores servicios públicos en la provincia".

"Cuando llegamos a Diputación nos dimos cuenta que había muchos municipios que no sabían, digamos, de la existencia de Diputación, como Paterna, que siendo uno de los pueblos que tiene el término municipal más pequeño y por tanto menos recursos, prácticamente no sabía lo que era una ayuda de Diputación", ha manifestado Almudena Martínez, que ha añadido que "otro ejemplo es que había un plan de carreteras aprobado pero sin ejecutar".

Finalmente, en cuanto a la situación económica de la Diputación, la presidenta ha señalado que "además de lograr una ejecución presupuestaria mayor, se ha eliminado la deuda financiera, un hito determinante para unas arcas saneadas y para tener músculo financiero que permita atender a más necesidades de los municipios".