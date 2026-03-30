Moeve lanza un programa en el Campo de Gibraltar para formar especialistas en petroquímica y tecnologías del hidrógeno

Alumnos del máster de hidrógeno verde de Moeve. - MOEVE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Moeve ha anunciado que ha puesto en marcha un programa piloto de prácticas en modalidad dual con la incorporación de alumnos del Máster en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno de la Escuela de Ingeniería de Algeciras (Etsia) de la Universidad de Cádiz (UCA), "consolidando su apuesta por el desarrollo de talento joven y la conexión entre el ámbito académico y la industria energética".

Según ha explicado en una nota, los estudiantes realizarán una estancia formativa de aproximadamente tres meses en el área de Optimización y Programación. Durante este periodo, trabajarán en entornos reales, participando en procesos vinculados a la mejora de la eficiencia operativa y la toma de decisiones en el Parque Energético San Roque, además de iniciativas relacionadas con la estrategia Positive Motion y el proceso de transición energética en el que está envuelto la compañía.

Por su parte, el responsable de Optimización y Programación del Parque Energético de Moeve, Pablo Castillo, ha resaltado que "es una satisfacción colaborar con este máster que acerca a los estudiantes a los retos reales de la industria energética".

"La colaboración con la Escuela de Ingeniería nos permite compartir nuestra experiencia con una generación de jóvenes que llega con una sólida base técnica y una gran motivación por contribuir a la transición energética", ha añadido antes de explicar que durante su estancia podrán aplicar sus conocimientos en un entorno industrial complejo y desarrollar competencias que serán clave en su futuro profesional.

Asimismo, ha subrayado que "el valor de este modelo formativo está en que combina aprendizaje académico y práctica directa, e impulsa la capacitación del talento que liderará la energía del mañana".

Moeve ha recordado que esta iniciativa se enmarca en un contexto de transformación del sector energético, donde la transición hacia modelos más sostenibles, el impulso del hidrógeno como vector energético y la digitalización de procesos están generando una creciente demanda de perfiles altamente cualificados. En este escenario, el máster se posiciona como una "formación clave, con alta empleabilidad y una sólida proyección profesional".

Además, el programa dual permite a los alumnos complementar su formación académica con experiencia práctica, facilitando la aplicación de conocimientos técnicos en situaciones reales y el desarrollo de competencias profesionales en áreas estratégicas. Asimismo, les brinda la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de instalaciones industriales complejas y los retos asociados a la optimización de recursos y la sostenibilidad.