Montero dice que a Moreno "se le cae el argumentario del agravio" con quita de la deuda: "En qué cabeza cabe decir no"

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido este viernes que la negativa de la Junta de Andalucía a aceptar la quita de la deuda que le ofrece el Estado, que asciende a 18.791 millones de euros y que este jueves se ratificó ese rechazo en el Pleno del Parlamento de Andalucía, "solo tiene una explicación", que ha situado en la obediencia del presidente de la Junta a las directrices del Partido Popular.

"El señor Moreno Bonilla es más genovés que andaluz, traiciona el interés de Andalucía para seguir el dictado de Génova", ha apuntado Montero en declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, donde participa en el acto de inauguración del edificio de Zona Base-Incubazul de la Zona Franca.

La vicepresidenta y ministra se ha preguntado "en qué cabeza cabe que alguien te diga que te va a perdonar la deuda y tú digas que no y además que lo diga en base a mentiras", para ahondar en la explicación de la negativa del presidente de la Junta a aceptar la quita de la deuda en el hecho de que "se le cae el argumentario único que tiene el Partido Popular del supuesto agravio territorial de Andalucía frente a Cataluña".

La también vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía ha proclamado que en el caso de la deuda autonómica con mecanismos de financiación del Estado ese "supuesto agravio territorial se demuestra que es mentira", para considerar que "hablan de cupo catalán", una afirmación que ha dicho "cuando se presente el modelo de financiación se verá que es mentira", e insistir entonces en la idea de que "se les cae el argumentario".

La vicepresidenta ha defendido que los intereses asociados a esa condonación de casi 19.000 millones "tienen que venir a mejorar nuestros servicios sanitarios, nuestros servicios educativos, la política de vivienda o la política de dependencia".

Ha recordado Montero las afirmaciones que hizo el presidente andaluz sobre la condonación de la deuda, entre ellas que "lo que se estaba haciendo era un favor a Cataluña en esa obsesión que tiene el Partido Popular y que se perjudicaba a Andalucía", para insistir en que Andalucía es la que "sale más beneficiada de la condonación de la deuda".

"Se les caen todas las excusas y todas las mentiras que vienen trayendo respecto al enfrentamiento entre territorios y a la confrontación que hace Moreno Bonilla con el Gobierno de España diciendo que se beneficia Cataluña", ha dicho Montero, antes de blandir que "nunca Andalucía tuvo un mayor volumen de recursos", idea que ha sustentando en el dato de que "un promedio desde que gobierna Pedro Sánchez, de 8.500 millones de euros más cada año", por lo que ha recriminado al Gobierno andaluz que "teniendo más dinero que nunca, tienen la sanidad peor que nunca, tienen la educación peor que nunca, además, en una línea de privatización vergonzante".

Cuestionada por los medios sobre la compatibilidad entre su cargo en el Gobierno como vicepresidenta y ministra y su condición de candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y líder del PSOE andaluz, Montero ha apelado a que "no somos conscientes de lo que significa que en el Gobierno de España haya una andaluza al frente del Ministerio de Hacienda", para reivindicar entonces su influencia en el diseño de una operación como la quita de la deuda.

Ha reivindicado que el Ministerio de Hacienda esté en manos andaluzas porque de esa forma "no dudarán de que siempre que ponemos en marcha una iniciativa tiene una mirada también netamente andaluza", que ha concretado en el hecho de que Andalucía es "la comunidad autónoma que más se beneficia" de esa condonación.

Preguntada si la condonación de la deuda es un sustituto de la renovación del modelo de financiación, Montero ha afirmado que "si hay que decirlo más alto lo digo más alto" y ha apuntado que "la condonación de la deuda no puede sustituir la reforma del modelo".

Ha recordado entonces que el documento de un grupo de trabajo sobre financiación que aprobó el Parlamento de Andalucía en 2018, del que ha recordado que impulsó ella, ya "planteaba la condonación de la deuda" y que "el Partido Popular lo votó a favor", antes de inferir que si "alguien se contradice es el Partido Popular".

"UNOS NUEVOS PRESUPUESTOS QUE TENGAN EL SELLO DE ANDALUCÍA"

"Hago un buen trabajo al frente del Ministerio de Hacienda y de la Vicepresidencia por Andalucía", ha seguido argumentando en ese sentido la vicepresidenta y ministra, quien seguidamente ha blandido la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 para apuntar que "es muy importante que los nuevos presupuestos tengan también el sello de Andalucía".

Y con esta herramienta ha señalado su "contribución al desarrollo de Andalucía desde el Gobierno de España en creación de empleo, en creación de riqueza, en infraestructura, en inversiones", de manera que "cualquier persona en su sano juicio al frente de la Junta de Andalucía querría que un andaluz estuviera al frente de los ministerios más importantes".

Montero se ha explicado las críticas que recibe del PP de Andalucía por el hecho de simultanear sus cargos en el Gobierno con su responsabilidad política en Andalucía a que "están nerviosos y permanentemente diciendo una cosa y la contraria".

"Mientras que crea que mi trabajo es útil para Andalucía al frente del Gobierno, seguiré", ha proseguido indicando la vicepresidenta y ministra, quien ha precisado que así será "si al presidente, que es el único competente, le parece bien", antes de recordar que su forma de proceder es similar a "como lo hace el señor Moreno Bonilla, que es presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía y también es presidente de su partido, o como durante tantos años hizo Javier Arenas, que era vicepresidente del Gobierno y presidente del Partido Popular en Andalucía".