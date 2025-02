Montero manifiesta su deseo de que haya una lista única para los congresos provinciales del PSOE en Andalucía

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta Primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha manifestado su deseo de que haya una lista única en los congresos provinciales del partido que se comenzarán a celebrar una vez concluya el Congreso Regional que se celebra el 22 Y 23 de febrero en Armilla (Granada).

"Invito a todas las provincias a que en la medida de lo posible se presente una lista única que aglutine al conjunto de la militancia, porque no trabajamos para nosotros, trabajamos para la gente y eso es lo que quiero trasladar desde el primer día", ha afirmado en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, ha indicado que desde que llegó a la secretaría general del PSOE andaluz está "intentando impulsar que evidentemente el objetivo no es mirarnos al interior del partido, es ser un proyecto atractivo para la ciudadanía progresista de Andalucía que confíe en que hay una capacidad de cambio, de transformación, ambición por Andalucía".

"No podemos pasar de puntilla como Juanma Moreno pasa por nuestras competencias, por nuestras iniciativas capitalizando los proyectos del Gobierno de España pero no poniendo encima de la mesa ningún proyecto que realmente sea transformador", por lo que ha invitado a todas las provincias a presentar una lista única "porque no trabajamos para nosotros, trabajamos para la gente".