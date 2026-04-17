Muere un motorista al colisionar con un turismo en la autovía A-7 a su paso por San Roque (Cádiz)

Vehículo de 112 Andalucía en Granada.
Vehículo de 112 Andalucía en Granada. - 112
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 17 abril 2026 10:53
Seguir en

SAN ROQUE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha perdido la vida en la mañana de este viernes 17 de abril al colisionar con un turismo en la autovía A-7 a su paso por el término municipal de San Roque (Cádiz), según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 ha recibido varios avisos de ciudadanos, el primero de ellos a las 7,25 horas de la mañana, que alertaban del citado accidente.

Los testigos indicaban que una moto y un turismo habían colisionado en el kilómetro 1107 de la A-7 en sentido Algeciras, señalando además que el motorista había quedado herido en la calzada.

De inmediato, el centro coordinador activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras. Los servicios sanitarios desplazados al lugar del siniestro han confirmado al 112 que el motorista ha fallecido en el lugar.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Es Andalucía Cádiz
Cabecera Andalucía
Cabecera Andalucía