Muere un motorista al colisionar con un turismo en la autovía A-7 a su paso por San Roque (Cádiz)

Vehículo de 112 Andalucía en Granada. - 112

SAN ROQUE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha perdido la vida en la mañana de este viernes 17 de abril al colisionar con un turismo en la autovía A-7 a su paso por el término municipal de San Roque (Cádiz), según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 ha recibido varios avisos de ciudadanos, el primero de ellos a las 7,25 horas de la mañana, que alertaban del citado accidente.

Los testigos indicaban que una moto y un turismo habían colisionado en el kilómetro 1107 de la A-7 en sentido Algeciras, señalando además que el motorista había quedado herido en la calzada.

De inmediato, el centro coordinador activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras. Los servicios sanitarios desplazados al lugar del siniestro han confirmado al 112 que el motorista ha fallecido en el lugar.