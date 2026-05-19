Muere una mujer tras chocar su vehículo al salirse de la vía en la carretera del Pradillo en Conil

Efectivos de bomberos y sanitarios atendiendo a las personas implicadas en el accidente de la carretera del Pradillo en Conil. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha fallecido en la mañana de este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera del Pradillo, en el término municipal de Conil de la Frontera (Cádiz), donde se salió de la vía el vehículo en el que viajaba junto a otra mujer que ha resultado herida.

Según ha indicado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, el accidente ha ocurrido sobre las 7,30 horas, cuando los bomberos del Parque de Conil fueron avisados de un accidente de tráfico con dos personas atrapadas.

Al llegar al lugar de los hechos pudieron comprobar que en el accidente había un solo vehículo implicado que se había salido de la vía y había impactado contra una arqueta de hormigón, con dos mujeres en el interior.

Así, los efectivos de bomberos procedieron a excarcelar a las dos ocupantes del vehículo, una de ellas fallecida, mientras que la segunda, una vez excarcelada, fue evacuada por los servicios sanitarios a un centro hospitalario.