Muere una persona al quedar atrapada tras declararse un incendio en su vivienda en Rota (Cádiz)

Ambulancia del 112.
Ambulancia del 112. - JUNTA DE ANDALUCIA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 1 mayo 2026 9:55
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ROTA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido en el incendio de una vivienda declarado esta pasada noche en la localidad gaditana de Rota, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta. Los operativos trasladados al lugar confirmaron que una persona quedó atrapada en el interior del edificio en llamas.

Varias personas alertaron al 112 pasadas las 20,35 horas de un fuego declarado en el interior de una vivienda de la tercera planta y que provocaba un intenso humo negro que escapaba por las ventanas. La sala coordinadora activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y Nacional.

Finalmente, Policía Nacional ha informado de que una persona, de la que por el momento no han trascendido más datos personales, ha resultado fallecida por lo que se ha abierto protocolo judicial. Se desconocen las causas del incendio.

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