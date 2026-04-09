Navantia ofrece comida y mantas a los protestantes subidos a una grúa en San Fernando (Cádiz) y niega "listas negras"

Archivo - Astilleros de Navantia en San Fernando (Cádiz). Imagen de archivo. - NAVANTIA - Archivo

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Navantia ha asegurado que respeta el derecho a la actividad sindical y, por ello, la protesta de dos personas que permanecen subidas a una grúa en sus instalaciones de San Fernando (Cádiz) por no haber sido contratadas. La compañía ha negado la existencia de "listas negras" para acceder a la empresa y ha destacado que su prioridad es la seguridad de los manifestantes, a quienes ha proporcionado comida, agua y mantas, además de los alimentos que les han llevado otros trabajadores.

Fuentes de Navantia han aclarado a Europa Press que en la empresa "no existen listas negras", como alegan los protestantes. La compañía ha recordado que el acceso a la plantilla se realiza a través de un proceso "reglado y acordado con la parte social", que garantiza los principios de "igualdad, mérito y capacidad".

En cuanto a la contratación de industrias auxiliares, Navantia ha señalado que tampoco existen "listas negras". "Navantia contrata servicios y no decide qué personas los llevan a cabo, respetando siempre la legalidad en relación con los trabajadores subrogables", han apostillado.

Por último, la empresa ha destacado que el derecho a la actividad sindical es un derecho fundamental recogido en la Constitución, y que en su Consejo de Administración cuenta con dos representantes de la parte social.