La oficina principal de Correos en Cádiz acoge la II Expofil y de Coleccionismo de Tema Libre

Inauguración de la II Expofil y de Coleccionismo de Tema Libre en la oficina de Correos en Cádiz. - CORREOS

CÁDIZ 19 May. (EUROPA PRESS) -

La oficina principal de Correos en la ciudad de Cádiz, situada en la Plaza Topete, acoge hasta el 22 de septiembre la II Expofil y de Coleccionismo de Tema Libre, una muestra organizada por la Sociedad Filatélica Gaditana.

La exposición constituye una nueva muestra del dinamismo de la entidad organizadora y de su compromiso con la difusión de la filatelia y el coleccionismo, como ha indicado Correos en una nota.

Esta cita da continuidad a la primera edición celebrada en 2024 con motivo del 40 aniversario de la sociedad, que obtuvo una excelente acogida entre socios y público general.

La muestra reúne una selección representativa de colecciones filatélicas y de otros ámbitos del coleccionismo, reflejando la diversidad temática y la riqueza cultural de esta afición. Se trata, además, de la decimoctava exposición organizada por la Sociedad Filatélica Gaditana en colaboración con Correos, lo que evidencia una consolidada trayectoria conjunta en la promoción cultural.

Las colecciones expuestas abarcan una amplia variedad de temáticas, desde series filatélicas tradicionales hasta propuestas más personales y especializadas, incluyendo contenidos vinculados al patrimonio histórico y cultural gaditano. Esta diversidad convierte la exposición en un atractivo recorrido tanto para aficionados como para el público general.

En esta edición, se ha diseñado un sello personalizado de tarifa A y una tarjeta máxima dedicados al edificio principal de Correos de la ciudad, obras de Juan Antonio Casas Pajares. Estos elementos, junto con el cartel anunciador creado por Lola Fontecha, refuerzan el valor simbólico y artístico de la exposición.

La II Expofil nace con el objetivo de fomentar la creación de nuevas colecciones y servir como punto de encuentro para aficionados, al tiempo que prepara el camino hacia la celebración de Exfilándalus 2026, el campeonato andaluz que tendrá lugar en Cádiz el próximo mes de noviembre.

En este contexto, la ciudad de Cádiz consolida su protagonismo en el ámbito filatélico tras haber acogido recientemente eventos de relevancia nacional como Exfilna y Juvenia.

La oficina principal de Correos en Cádiz, que vuelve a convertirse en sede de esta exposición, ofrece además a la ciudadanía una amplia cartera de servicios que incluye envíos nacionales e internacionales, trámites administrativos, soluciones de paquetería y servicios financieros, reforzando su papel como espacio de proximidad y dinamización cultural en la ciudad.