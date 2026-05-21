La ONCE muestra la labor de los perros guías en una exhibición ante más de 400 personas en Cádiz

Una persona se pone en la piel de una persona ciega para realizar un recorrido junto a un perro guía durante unra exhibición de la ONCE en Cádiz - ONCE

CÁDIZ 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) ha realizado este jueves en Cádiz una exhibición en la que ha mostrado a más de 400 personas, procedentes de distintos centros educativos y ciudadanía en general, cómo se trabaja con estos animales para ser uno de los elementos fundamentales en la autonomía y seguridad de las personas ciegas.

Bajo el lema 'Mucho más que un perro', la exhibición en el Pabellón Deportivo Ciudad de Cádiz ha estado conformado por diversos ejercicios de obediencia y concentración realizados por Xuljan y Potter junto a los instructores de movilidad con perro guía, Cristóbal Jurado y Elena Molina, ha indicado la ONCE en una nota.

En un circuito han mostrado cómo es el proceso de adiestramiento para que los perros puedan salvar obstáculos, subir o bajar escaleras, cruzar pasos de cebra, buscar puertas o permanecer en una cafetería o en cualquier medio de transporte a los pies de una persona ciega. En este punto Agustín Cañadillas y Laura López, usuarios de perro guía de Cádiz, han explicado cómo es su vida diaria junto a Boletus y Niza.

También han participado y han sido guiados a ciegas por un perro el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Alfonso Candón, y el concejal de Movilidad, Universidad y Educación del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla.

Ambos han estado acompañados por el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y la consejera territorial de la ONCE en Andalucía, Silvia Rodríguez, entre otras autoridades.

CÓMO COMPORTARSE ANTE UN PERRO GUÍA

Los asistentes han tenido la oportunidad de conocer las distintas etapas por las que atraviesa un perro hasta convertirse en los ojos de una persona ciega, desde la crianza, socialización, adiestramiento y vida diaria hasta su retirada, y se han repasado algunos consejos para saber cómo comportarse ante un perro guía.

El primero de ellos es que no se les ofrezca ningún tipo de comida a los perros, ya que pueden tener alguna intolerancia alimentaria y se les puede provocar un problema digestivo que perjudique su salud y bienestar, además de alterar el apoyo diario que le brinda a la persona ciega a la que acompaña, como ha indicado la ONCE.

También recordaron la importancia de no distraer la atención del perro mientras caminan junto a una persona ciega, una acción que realizan "gustosamente", pero que requiere de su concentración para garantizar su seguridad.

Otro de los consejos para la ciudadanía es que aquellas personas que tienen perros de compañía no los dejen sueltos si hay un perro guía cerca, y los mantengan siempre controlados a su lado.

Los perros guía también disfrutan de muchos momentos de descanso y esparcimiento, pero es importante respetar su labor mientras van guiando, y dejar el juego y los saludos para cuando no lleven el arnés. Además, si se quiere dar alguna indicación a la persona ciega, nunca se debe tirar de la correa ni del arnés del perro, simplemente hay que dirigirse a ella, preferiblemente por su lado derecho, el contrario al perro.

En esta jornada se ha recordado también que las personas usuarias de perro guía tienen reconocido legalmente en toda España el derecho de acceder, acompañadas del mismo, a todos los lugares, espacios, establecimientos y transportes públicos o de uso público, un aspecto que a veces genera "problemas" ante el desconocimiento de la sociedad.

En sus 35 años de historia, la Fundación ONCE del Perro Guía ha entregado cerca de 4.000 perros, siendo más de 1.000 los que en la actualidad caminan junto a otras tantas personas ciegas por las calles y pueblos de España. En Andalucía hay 153 perros guía en activo, 19 de ellos en Cádiz.

Más de 6.000 personas asistieron en 2025 a las exhibiciones de perro guía de la ONCE en diez ciudades españolas. Este año son once las localidades que acogen este evento que cuenta con la colaboración de CaixaBank, Fundación la Caixa y Royal Canin.

Las razas más utilizadas para esta tarea son labrador retriever, el cruce de esta con golden retriever y caniche gigante como perro hipoalergénico, y pastor alemán. Se trata de un servicio que como todos los que la ONCE ofrece a sus usuarios, es gratuito.

La formación hasta su entrega a las personas usuarias viene a durar entre 22 y 24 meses dependiendo del nivel madurativo del animal, interviniendo en ella familias educadoras que de forma desinteresada socializan a los cachorros, entrenadores e instructores caninos.