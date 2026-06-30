Las playas de Cádiz inician el 1 de julio su temporada alta con servicios operativos de lunes a domingo

Archivo - Imágenes de una playa de Cádiz. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las playas de la ciudad de Cádiz iniciarán este miércoles 1 de julio la temporada alta, estando los servicios operativos de 11,00 horas a 21,00 horas de lunes a domingo hasta el próximo 31 de agosto, cuando se volverá a la temporada media.

Entre las novedades de esta temporada, además de las nuevas torres de vigilancia para salvamento, está la instalación de toldos en el módulo de Isecotel o la incorporación de sillas andadoras para personas que aún tienen algo de movilidad, según ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Los servicios disponibles abarcan puestos de socorro, módulos, playa integrada y puntos de información turística.

En cuanto a los puestos de socorro, estarán operativos en las cuatro playas de la ciudad, en concreto, en La Caleta (avenida Duque de Nájera, acceso principal), Santa María del Mar (Amilcar Barca- calle Santa María del Mar), La Victoria (plaza Ana Orantes, Isecotel-calle Antonio Accame y Delfines-calle Sirenas) y Cortadura (Balneario de Cortadura y ventorrillo El Chato). Además, se incorpora el puesto situado en Santibáñez (acceso de La Laguna a La Gallega).

Los módulos abiertos estarán en el módulo central de la Caleta (avenida Duque de Nájera, acceso principal), el del Balneario de la Palma y el del camino del castillo de San Sebastián en esta misma playa.

En Santa María del Mar, el módulo central (Acceso norte-calle Santa María del Mar) y el situado en el rompeolas (Acceso Sur- Frente a calle Santa Rafaela María). En la playa Victoria, estarán abiertos el módulo uno (próximo a la calle Dorotea), módulo dos (Isecotel), módulo tres (calle Doctor Herrera Quevedo), módulo cuatro (calle Neptuno), módulo cinco (calle Sirenas) y módulo seis (Caracolas).

Por último, estarán abiertos el módulo del balneario de Cortadura (Vía Augusta Julia), el del ventorrillo El Chato, y ahora en temporada alta se incorpora el de Santibáñez (acceso de La Laguna a La Gallega).

En cuanto a la playa integrada, estará operativa en La Caleta (avenida Duque de Nájera, acceso principal), en la playa Victoria en los módulos dos, tres y 5, en la playa Santa María del Mar en el Acceso Norte y en la playa de Cortadura junto al Balneario.

Los puntos de información turística de La Caleta (Paseo Antonio Burgos) y Módulo central (Plaza Ana Orantes) estarán abiertos al público.

Otra de las novedades en esta temporada alta es la instalación en la playa canina de Torregorda de diversos equipamientos como son parasoles, postes de amarre de las mascotas, lavaperros y papeleras específicas para los residuos de animales.

El teniente de alcalde responsable de las Playas, José Carlos Teruel, ha agradecido la labor del personal de la Delegación de Playas y de Cádiz 2000 para hacer posible que las cuatro playas de la ciudad estén "en marcha y con todos los servicios operativos".

Ya en septiembre, del 1 al 15 se volverá la temporada media de playas en la ciudad, siendo del 16 al 30 de septiembre la temporada baja.