El PP de Cádiz avanza que las obras de duplicación de la A-491 empezarán este verano

El candidato del PP a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Antonio Sanz, en Rota (Cádiz). - PP DE CÁDIZ

ROTA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Antonio Sanz, ha avanzado este domingo la adjudicación en el plazo de un mes de las obras de duplicación de la A491 en Rota (Cádiz), "lo que permitirá que los trabajos puedan comenzar este verano".

Según ha emitido la formación en una nota, lo ha explicado durante una visita a la localidad roteña en que ha puesto de manifiesto que, "si volvemos a tener la confianza de los ciudadanos, el Gobierno de Juanma Moreno hará una realidad una demanda histórica del municipio".

Ha señalado que se han presentado 24 ofertas de empresas para ejecutar la obra que cuenta con un presupuesto de unos 43 millones de euros. Una vez que dentro de un mes se resuelva de forma definitiva y publique el contrato, habrá un plazo de un mes para el inicio por lo que la obra podrá empezar este verano.

Al hilo, Sanz ha resaltado que "es una noticia importantísima y de impacto" en una de las principales arterias del municipio que tiene una densidad de tráfico de 16.000 vehículos diarios, siendo el cinco por ciento vehículos pesados.

Además, el candidato del PP ha puesto en valor que, junto al desdoble del tramo de carretera, se han proyectado diversas novedades en la vía tanto para garantizar la homogenización del pavimento, como para facilitar los accesos a lugares como el cementerio o a la zona del Bercial, "dando respuesta a las necesidades de Rota y a lo que los vecinos venían pidiendo".

Frente al compromiso de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha criticado el incumplimiento del Ministerio de Transportes con obras que tiene pendientes y que afectan "de forma importante" a las comunicaciones en la zona, "como es el colapso de la autopista A-4" y el agravio a Cádiz al no prever la construcción de un tercer carril en la provincia que sí se va a hacer en Sevilla.

CENTRO DE SALUD

En otro orden de cosas, Sanz ha mostrado su satisfacción por los avances en la obra del nuevo centro de salud de Rota con el anuncio de que ya se ha aprobado el crédito necesario de 9,9 millones de euros para el desarrollo de esta infraestructura.

Una vez aprobado el crédito para la inversión, arranca el proceso para la ejecución de las obras a través del levantamiento topográfico que va a permitir ya desarrollar el siguiente paso que es el pliego de condiciones para licitar "esta importante infraestructura sanitaria", ha detallado.

"Por lo tanto, hoy puedo decir que arranca y se acelera de manera definitiva el nuevo centro de salud y en 2027 comenzará a ser una nueva realidad", ha asegurado.

El nuevo centro contará con una superficie de 3.800 metros cuadrados, lo que supone "el doble del actual". Contará con quince consultas, siete de pediatría, dos de urgencias de Atención Primaria e incorporará el dispositivo de salud mental.

"El Gobierno de Juanma Moreno es un gobierno útil para los roteños, que ofrece respuestas y cumple con la ciudad. Por eso, hoy podemos traer buenas noticias, compromisos y soluciones que harán que Rota pueda seguir avanzando a partir del próximo 17 de mayo con un nuevo gobierno de estabilidad del PP y Juanma Moreno", ha apostillado.