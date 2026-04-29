A prisión acusado de atracar una entidad bancaria de Sanlúcar (Cádiz) con un cuchillo de grandes dimensiones

Vehículo de la Policía Nacional. Archivo. - POLICÍA NACIONAL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un varón de mediana edad como presunto autor de un atraco cometido durante la mañana del pasado 20 de abril en una entidad bancaria de Sanlúcar de Barrameda donde logró sustraer una elevada cantidad de dinero tras amenazar a una empleada con un cuchillo de grandes dimensiones.

Los hechos ocurrieron en horario de apertura al público, cuando la sucursal se encontraba en pleno funcionamiento, tal y como ha señalado la Policía en una nota.

Según se ha detallado, el autor irrumpió en el establecimiento e intimidó a una de las trabajadoras con un cuchillo de grandes dimensiones para apoderarse del dinero. Tras cometer el atraco, emprendió la huida de manera precipitada.

De inmediato, la Policía estableció un dispositivo conjunto en el que participaron agentes de las Brigadas de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial. Esta actuación permitió interceptar al presunto autor mientras trataba de abandonar la zona.

Dada la peligrosidad del individuo y la posibilidad de que continuara armado, la intervención se llevó a cabo adoptando las máximas medidas de seguridad, culminando con su detención sin que se produjeran incidencias.

Posteriormente, se desarrolló la correspondiente investigación policial, que permitió recuperar la totalidad de la suma sustraída, así como reunir las pruebas necesarias.

Como resultado, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido.