Programados cortes en la carretera A-2231 en Barbate (Cádiz) por maniobras militares en el Campo del Retín

Archivo - Imagen del desarrollo de la exhibición militar organizada por la Armada Española y la OTAN en la Playa del Retín, en Barbate, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La carretera A-2231, que discurre entre las localidades gaditanas de Barbate y Zahara de los Atunes va a sufrir desde este domingo 17 de mayo cortes esporádicos de tráfico debido a las maniobras militares que se van a realizar en el Campo de Adiestramiento Sierra del Retín.

En concreto, estos cortes, que se producirían a la altura del kilómetro 4,8 de la citada carretera, se prolongarán hasta el martes 19 de mayo, según una publicación en redes del Ayuntamiento de Barbate tras la comunicación recibida por el Ministerio de Defensa.

De esta manera, el campo de adiestramiento acogerá un ejercicio de desembarco anfibio que llevará a la Jefatura Provincial de Tráfico de la Guardia Civil ha coordinar estos cortes de vía con la Armada.

Estos cortes se suman a los que se han llevado a cabo del 12 al 15 de mayo en la misma carretera, informándose por parte de Defensa que, una vez finalizado el ejercicio, se limpiarán los márgenes de la carretera de residuos o posibles restos derivados de estas maniobras militares.