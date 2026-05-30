La provincia de Cádiz registró la creación de 185 nuevas sociedades mercantiles en abril, 64 menos que el mes anterior

Archivo - Un obrero trabaja en un bloque de viviendas en construcción. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 30 May. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se situó en el mes de abril en 185, 64 menos que las registradas en el mes anterior, marzo, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, abril de 2025, la variación se sitúa también en descenso, ya que se registraron entonces 203 empresas, 18 más que en este 2026. En cuanto a la extinción de empresas, en abril de este año fueron un total de 26 sociedades, por 48 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el cuarto mes del año, con un capital suscrito de 5.487.639 euros, todas fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 34 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 28 lo hicieron en 'Servicios de comidas y bebidas'; 28 en 'Actividades Inmobiliarias'; 14 en 'Construcción de edificios'; 12 en 'Comercio al por menor'; y nueve en 'Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2025 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 2.193, lo que supuso la creación de 311 más que lo registrado durante el año 2024, en el que se crearon 1.882 empresas.