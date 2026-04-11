La provincia de Cádiz registró la temperatura media más cálida de Andalucía en el mes de marzo con cerca de 16 grados

Calle Larga de Jerez en el centro histórico de la ciudad. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

CÁDIZ 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de marzo fue de 15,8 grados centígrados, con un carácter térmico considerado como cálido, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), siendo la que registró la temperatura media más alta de todas las provincias andaluzas.

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press, la temperatura de la provincia en el mes de marzo fue la misma que en el mismo mes del año 2025, considerado igualmente como un mes cálido y siendo también la que registró la temperatura media más alta de Andalucía.

En este mes de marzo Cádiz fue la provincia que registró la temperatura más alta por delante de Sevilla, con 15,6 grados, de Huelva (15,3), Almería (15) y Málaga (14,3). Por su parte, Granada, con 11,6 grados, fue la provincia que registró la temperatura media más baja, siendo según la Aemet un mes frío.

Y es que, según la Aemet, el mes de marzo, en cuanto a temperatura, ha tenido un carácter normal en Andalucía, con una temperatura media de 12,2 grados, 0,2 grados por debajo del promedio, siendo el 30 más cálido desde 1961.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en marzo por encima de la media de la comunidad autónoma con 3,6 grados más. En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz ha completado el mes de marzo con 32,6 litros por metro cuadrado, siendo considerado un mes seco.