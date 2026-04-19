PSOE de Algeciras (Cádiz) rechaza "caótica gestión" del Ayuntamiento y afea que Presupuesto "no prioriza lo importante"

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal. - PSOE DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista ha sostenido su rechazo a la "caótica gestión" y los "bulos" del Gobierno local, que este lunes llevará al pleno del mes de abril su proyecto de Presupuesto municipal para 2026, un documento que nace "plagado de incumplimientos", condicionado por un informe del Ministerio de Hacienda, y que llega, además, "muy tarde", a causa de la "maltrecha situación económica" del Ayuntamiento de Algeciras, tras quince años de "nefasta gestión" por parte del PP y Landaluce.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, "este Presupuesto es una bomba de relojería", ha advertido la secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, que ha señalado que el Grupo Socialista no podrá respaldar un presupuesto "inestable y deficitario", que tiene que absorber más de tres millones de euros pendientes del presupuesto anterior, "entre la devolución de ingresos y la falta de aplicación de obligaciones contraídas", y en el que "no existen grandes proyectos, ni ejecutados ni en proyecto".

En concreto, ha precisado que el Consistorio de Algeciras sigue estando "intervenido", tutelado por el Ministerio de Hacienda, y que por ello es "obligatorio y vinculante" el informe previo que emite dicho Ministerio sobre las cuentas municipales, Arrabal ha aclarado que es "completamente falso, un bulo más", que dicho informe avale "sin condiciones" el Presupuesto municipal para 2026, puesto que enumera en sus conclusiones hasta siete observaciones que "deben incluirse" y ser tenidas en cuenta, tanto en la aprobación definitiva como en la ejecución del Presupuesto.

"Claro que el informe del Ministerio condiciona el Presupuesto municipal de Algeciras, ya está bien de intentar engañar a la gente", ha señalado Arrabal, aclarando también que el informe "deja al descubierto la incapacidad inversora del gobierno Landaluce, con un plan de inversiones que repite las misma que ya venían incluidas en el Presupuesto 2025, pero que no fueron ejecutadas, como consecuencia de la preocupante situación de las arcas municipales, con una deuda bancaria de 248 millones de euros, de la que no saldremos hasta 2070, más lo que se debe a proveedores y acreedores".

Según ha continuado explicando Arrabal, tras haber podido estudiar el documento que pasa este lunes por pleno, el informe del Ministerio de Hacienda corrobora "que se está incumpliendo tanto el plan de ajuste como el plan de sostenibilidad financiera", lo que "nos lleva a concluir que Landaluce no sólo es un mal gestor, sino que incumple sistemáticamente sus propios compromisos para intentar revertir la situación financiera del Ayuntamiento, que es un lastre para la ciudad".

Para la portavoz socialista, esta es una de las "consecuencias más nefastas" de tener a un alcalde y a un gobierno local a los que "sólo les interesa la apariencia", y que "dedican más esfuerzos a fabricar titulares vacíos de contenido y a propagar bulos que a resolver los problemas de la ciudad", porque "ni el Ayuntamiento de Algeciras está saneado, ni se ha terminado con la deuda bancaria, ni hemos dejado de ser un Ayuntamiento moroso, ni se cumplen el plan de sostenibilidad y el plan de ajuste, ni se invierte en lo prioritario, para que las barriadas dejen de estar abandonadas, sucias y con las calles y aceras llenas de boquetes, y que los servicios públicos básicos, como el de la Limpieza, se presten en condiciones".

Además, y tal y como recoge el informe del Ministerio, el Presupuesto elaborado por el gobierno local muestra un "evidente descontrol del gasto" y "un remanente de tesorería inflado, no real, incluso incumpliendo la Ley", con un "ahorro neto negativo" en más de tres millones del presupuesto anterior.

"Estamos ante un presupuesto que, como afirma el propio interventor, incumple la regla de gasto en cuatro millones de euros, es decir, se exceden en los gastos hasta en cuatro millones de euros, una situación financiera inestable y peligrosa, porque se gasta más de lo que se ingresa, provocando más déficit, y que, si no se corrige en la ejecución, disminuyendo gastos o incrementando los ingresos, obligará al Ayuntamiento a aprobar un plan económico financiero", ha continuado explicando Arrabal.

Al hilo, también ha considerado "muy significativo" que el informe recoja cómo queda reflejado en el Presupuesto la "intención del gobierno local de subir los recibos de servicios básicos", es decir, la intención de Landaluce de "volver a tocar el bolsillo de los ciudadanos, ante su incapacidad manifiesta para gestionar adecuadamente el dinero público, sin gastos superfluos y sin despilfarro".

"Landaluce se empeña en seguir dirigiendo una Algeciras sin rumbo, sin modelo de ciudad, sin planificación y sin prioridades, sin inversiones estratégicas, y sin resolver los problemas mas básicos de limpieza y asfaltado, sin compromisos en empleo, juventud o vivienda, sin consignación presupuestaria para arreglar el puente del Río Pícaro, sin actuaciones de calado en barriadas, ni en Pelayo, ni en El Cobre, ni en El Saladillo, ni en La Reconquista, ni en El Rinconcillo", ha enumerado Arrabal.

Finalmente, se ha mostrado convencida de que Algeciras "no puede seguir soportando las consecuencias" de un gobierno local "experto en promesas incumplidas, en retrasos y en decisiones improvisadas", ni sostenerse tan sólo de las inversiones procedentes de fondos europeos, con los que, "gracias a la gestión del Gobierno de España", se han ejecutado la zona de bajas emisiones en Capitán Ontañón y Blas Infante, la restitución de La Escalinata, que era de "obligado cumplimiento por sentencia firme", y ahora algunas actuaciones sujetas a los fondos Feder, como Algeciras Conecta, unos "fondos que provienen de una convocatoria del Ministerio de Hacienda, pero con actuaciones limitadas".