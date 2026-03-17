El Puerto (Cádiz) adjudica a FCC Medio Ambiente el servicio de recogida selectiva y gestión de la planta de envases

Trabajadores de FCC Medio Ambiente - FCC MEDIO AMBIENTE

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha adjudicado el nuevo contrato de recogida selectiva y gestión y modernización de la planta de envases a FCC Medio Ambiente, que en 2025 renovó los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y gestión de puntos limpios.

Con una cartera de cerca de 63 millones de euros para los próximos 14 años y una inversión de ocho millones, entre las principales mejoras del nuevo contrato, que contará con 40 personas en plantilla, destaca la incorporación de vehículos y maquinaria sostenible de nueva adquisición, propulsados por gas natural comprimido (GNC) y eléctricos con etiqueta ambiental ECO y cero emisiones, que suponen un 85% de la flota de recogida selectiva, ha informado la empresa en una nota.

La innovación tecnológica es también un pilar clave de la adjudicación, con la centralización de la gestión integral de los servicios en la plataforma digital Vision, desarrollada en exclusiva por FCC Medio Ambiente y que hace posible la interacción en tiempo real con las incidencias, las peticiones de los vecinos y el equipo municipal.

El servicio de recogida contará con camiones compactadores de última generación de carga lateral y trasera propulsados por GNC, así como furgonetas y vehículos de inspección eléctricos. Destaca el aumento de frecuencias y la reorganización completa de las rutas, realizada a partir del análisis del comportamiento real de la generación de residuos en la ciudad.

El servicio implantará la recogida bilateral para la fracción vidrio e incorporará volteadores especiales para grandes productores. Además, se renovará por completo el parque de contenedores y se dispondrá de una instalación exclusiva para su lavado y mantenimiento integral, lo que tendrá una repercusión directa sobre la calidad del entorno urbano.

La planta de envases, que dará servicio a todos los municipios de la Bahía y la Sierra de Cádiz, constituye uno de los elementos estratégicos del contrato. Construida en 2006 y automatizada en 2016, el contrato prevé una inversión de cerca de siete millones de euros para el nuevo proceso de renovación que la dotará de mayor capacidad, eficiencia y modernización tecnológica. La instalación doblará su capacidad de tratamiento anual, lo que permitirá aumentar el porcentaje de recuperación de manera exponencial.

El contrato incorporará personal de un Centro Especial de Empleo para tareas como el control de accesos y la limpieza interior de instalaciones.

Además, con el objetivo de hacer partícipe a la población del cuidado de su ciudad, se realizarán campañas específicas de sensibilización, acciones educativas en colegios, visitas guiadas a la planta y jornadas de puertas abiertas orientadas a reducir impropios y mejorar la separación en origen.