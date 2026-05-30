El puerto de Cádiz despide mayo con un total de 28 escalas de cruceros y una previsión de 34 en junio

Archivo - Un crucero anclado en el Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de la Bahía de Cádiz va a completar el mes de mayo con un total de 28 escalas, entre las que está el crucero 'Aida Stella', que este fin de semana recalará en los muelles gaditanos con más de 2.400 turistas, sobre todo, alemanes.

Una vez finalizado mayo, el puerto afrontará el mes de junio con una previsión de 34 escalas de cruceros, entre los meses de más afluencia en sus muelles, después de octubre (44), abril (43) y noviembre (39).

Según datos consultados por Europa Press en la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, este domingo 31 de mayo llega el último crucero del mes al puerto, el número 28. Es, como ya se ha apuntado, el 'Aida Stella', con más de 2.400 pasajeros.

Ya el lunes, día 1 de junio, el puerto de Cádiz dará la bienvenida al primer crucero del mes. Será el 'Seven Seas Mariner', un crucero de lujo operado por Regent Seven Seas Cruises, filial de Norwegian Cruise, que tiene capacidad para 700 pasajeros.

De esta manera, inicia el puerto gaditano la temporada de verano, que prevé 34 escalas este mes de junio, a las que le seguirán las 27 de julio y las 31 de agosto.