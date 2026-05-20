El Puerto (Cádiz) se sitúa en el epicentro mundial del fútbol playa con la Euro Beach Soccer League en su plaza de toros

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en una foto de familia en la plaza de toros, donde se celebra la Euro Beach Soccer League Andalucía-El Puerto 2026. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La localidad gaditana de El Puerto de Santa María se va a convertir desde este miércoles 20 de mayo en epicentro mundial del fútbol playa, al acoger hasta el próximo domingo en su plaza de toros la Euro Beach Soccer League Andalucía-El Puerto 2026.

La competición, que consolida a Andalucía y a El Puerto como "referentes internacionales" del mejor fútbol playa, cuenta con la participación de 13 equipos de diversos países europeos entre categoría masculina y femenina, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

En concreto, en división masculina participan ocho selecciones de España, Suiza, Polonia, Lituania, Bielorrusia, Portugal, Chequia y Turquía. En el cuadro femenino jugarán España, Ucrania, Suiza, Chequia e Inglaterra.

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha destacado que la ciudad "vuelve a situarse en el mapa internacional del deporte" al acoger por segundo año consecutivo "un evento de primer nivel que reúne a las mejores selecciones nacionales de Europa en un escenario único y emblemático como nuestra Plaza de Toros y de forma gratuita".

Además, ha subrayado "el importante impacto turístico, económico y promocional" que supone este campeonato para la ciudad, al considerar que eventos como este "generan actividad, atraen visitantes, proyectan nuestra imagen al exterior y nos consolidan como destino de grandes eventos deportivos y experienciales".

Dese hoy se disputarán encuentros diarios, además de actividades paralelas, que convertirán el evento en "una auténtica experiencia para todos los públicos". Entre ellas destaca la celebración de la Stars Night, este jueves a las 21,00 horas, una gala internacional que reconocerá a las grandes figuras mundiales del fútbol playa.

Asimismo, la Euro Beach Soccer League cuenta esta edición también con un importante evento de inclusión social y un torneo de categorías base alevines. Estos encuentros se disputarán todos los días de 21,30 horas a 22,30 horas, permitiendo que los más jóvenes vivan la experiencia de competir dentro de un gran escenario internacional.

La competición culminará el domingo, con la gran final, poniendo el broche de oro al torneo base y fomentando el crecimiento del fútbol playa entre las nuevas generaciones.

Fuera de la plaza de toros se ha instalado el Beach Village, una gran fan zone diseñada para que aficionados y familias puedan disfrutar de una experiencia completa más allá de los partidos. Cuenta con activaciones de marcas, música y entretenimiento, gastronomía, espacios interactivos, actividades para familias y niños y ambiente festivo durante todo el evento.

Germán Beardo ha puesto en valor "especialmente el ambiente abierto y familiar del campeonato", animando a portuenses a que "vivan este evento, disfruten del mejor deporte internacional y sientan orgullo de ver cómo El Puerto sigue acogiendo acontecimientos de primer nivel".

El alcalde ha agradecido también el trabajo de Beach Soccer Worldwide, de la Junta de Andalucía, de la Real Federación Española de Fútbol y de todas las entidades colaboradoras "por seguir confiando en El Puerto como sede de referencia internacional para el fútbol playa".

La Euro Beach Soccer League Andalucía-El Puerto de Santa María 2026 se disputará hasta el domingo 24 de mayo en la Real Plaza de Toros, con acceso gratuito para aficionados que podrán disfrutar de un amplio programa deportivo y de ocio diseñado para disfrutar en familia.