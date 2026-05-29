El Puerto de Santa María (Cádiz) acoge 'Foodtruck Planet' con 15 foodtrucks y conciertos durante todo el fin de semana

Inauguración del 'Foodtruck Planet'. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, junto al teniente de alcalde de Fiestas, Comercio y Hostelería, David Calleja, ha inaugurado este viernes 'Foodtruck Planet 2026', una cita gastronómica y musical que reunirá durante todo el fin de semana en el Parque de la Victoria a 15 foodtrucks y varios conciertos.

La cita, organizada por las concejalías de Fiestas, Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, reúne a 15 foodtrucks con una variada propuesta gastronómica internacional. Los asistentes pueden degustar especialidades representativas de México, Italia, Francia, Argentina, Brasil, Venezuela, Portugal y España, entre otros países, hasta completar una oferta inspirada en quince naciones diferentes, según ha explicado el Consistorio en una nota.

La programación de este viernes ha incluido a las 19,45 horas un show de Luli Pampín y K-Pop, seguido a las 20,45 horas por un tributo a Héroes del Silencio y, finalmente, a las 22,45 horas, un tributo a Queen.

Beardo ha subrayado que "el Parque de la Victoria se consolida cada vez más como uno de los mejores espacios de la ciudad para acoger grandes eventos familiares, gastronómicos y culturales al aire libre, gracias a su ubicación estratégica en pleno centro y a su enorme capacidad para hacerlo con comodidad".

El alcalde ha destacado además que "seguimos recuperando espacios emblemáticos de El Puerto para el disfrute ciudadano, llenándolos de contenido, ambiente y oportunidades para nuestros hosteleros, comerciantes y emprendedores". En este sentido, Beardo ha señalado que "el buen tiempo, unido a este tipo de iniciativas gastronómicas y musicales, convierte el Parque de la Victoria en un auténtico punto de encuentro para vecinos y visitantes".

Asimismo, ha incidido en que este tipo de eventos "dinamizan muchísimo la economía local, generan movimiento en el centro de la ciudad y fortalecen la imagen de El Puerto como destino de ocio, gastronomía y cultura durante todo el año".

"El Puerto avanza con más ocio, cultura, actividad en las calles y propuestas para disfrutar en familia, haciendo de la ciudad un lugar cada vez más vivo, atractivo y lleno de oportunidades", ha concluido el regidor.