El Puerto de Santa María (Cádiz) acoge 'Foodtruck Planet' con 15 foodtrucks y conciertos durante todo el fin de semana

Inauguración del 'Foodtruck Planet'.
Inauguración del 'Foodtruck Planet'. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 21:20
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, junto al teniente de alcalde de Fiestas, Comercio y Hostelería, David Calleja, ha inaugurado este viernes 'Foodtruck Planet 2026', una cita gastronómica y musical que reunirá durante todo el fin de semana en el Parque de la Victoria a 15 foodtrucks y varios conciertos.

La cita, organizada por las concejalías de Fiestas, Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, reúne a 15 foodtrucks con una variada propuesta gastronómica internacional. Los asistentes pueden degustar especialidades representativas de México, Italia, Francia, Argentina, Brasil, Venezuela, Portugal y España, entre otros países, hasta completar una oferta inspirada en quince naciones diferentes, según ha explicado el Consistorio en una nota.

La programación de este viernes ha incluido a las 19,45 horas un show de Luli Pampín y K-Pop, seguido a las 20,45 horas por un tributo a Héroes del Silencio y, finalmente, a las 22,45 horas, un tributo a Queen.

Beardo ha subrayado que "el Parque de la Victoria se consolida cada vez más como uno de los mejores espacios de la ciudad para acoger grandes eventos familiares, gastronómicos y culturales al aire libre, gracias a su ubicación estratégica en pleno centro y a su enorme capacidad para hacerlo con comodidad".

El alcalde ha destacado además que "seguimos recuperando espacios emblemáticos de El Puerto para el disfrute ciudadano, llenándolos de contenido, ambiente y oportunidades para nuestros hosteleros, comerciantes y emprendedores". En este sentido, Beardo ha señalado que "el buen tiempo, unido a este tipo de iniciativas gastronómicas y musicales, convierte el Parque de la Victoria en un auténtico punto de encuentro para vecinos y visitantes".

Asimismo, ha incidido en que este tipo de eventos "dinamizan muchísimo la economía local, generan movimiento en el centro de la ciudad y fortalecen la imagen de El Puerto como destino de ocio, gastronomía y cultura durante todo el año".

"El Puerto avanza con más ocio, cultura, actividad en las calles y propuestas para disfrutar en familia, haciendo de la ciudad un lugar cada vez más vivo, atractivo y lleno de oportunidades", ha concluido el regidor.

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