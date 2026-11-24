Vehículos recuperados en actuaciones en Tarifa - GUARDIA CIVIL

TARIFA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Sección Fiscal de la Guardia Civil del puerto de Tarifa, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras (Cádiz), han recuperado en lo que va de año un total de 99 vehículos sustraídos, entre ellos 90 turismos y nueve motocicletas, y han detenido a 24 personas por su presunta implicación en una organización dedicada al fraude y la sustracción de vehículos en varios países europeos y Marruecos.

El valor total de los vehículos y motocicletas recuperados supera los siete millones de euros y todos ellos han sido entregados a sus legítimos propietarios, como ha indicado la Guardia Civil en una nota.

La investigación comenzó durante los controles rutinarios de embarque de vehículos con destino a Tánger (Marruecos). En estas inspecciones, se detectaron varios automóviles vinculados a entidades financieras que habrían sido obtenidos de forma fraudulenta mediante contratos de alquiler o financiación.

Las pesquisas permitieron descubrir un entramado que utilizaba identidades usurpadas de ciudadanos de distintos países de la Unión Europea, así como documentación societaria, para adquirir vehículos.

Posteriormente, los responsables alteraban la titularidad de los automóviles mediante documentación falsificada y contratos de compraventa fraudulentos, con el fin de dificultar su localización y facilitar su traslado a Marruecos. Cuando los vehículos abandonaban territorio europeo, la documentación figuraba a nombre de personas ajenas a los hechos, cuyas identidades habían sido utilizadas sin su conocimiento.

A medida que avanzó la investigación, los agentes detectaron casos similares en España, Francia, Suiza, Alemania, Portugal, Polonia, Bélgica, Países Bajos e Italia. En todos ellos se repetía el mismo procedimiento, con la obtención fraudulenta de vehículos mediante identidades usurpadas, la matriculación a nombre de terceros y el traslado internacional utilizando autorizaciones y documentación falsas.

Los investigadores comprobaron que muchos de los vehículos obtenidos en España eran enviados inicialmente a Francia o a Países Bajos, donde se matriculaban antes de ser vendidos a terceros. Cuando las entidades financieras descubrían el fraude, los vehículos ya habían sido transferidos al extranjero o trasladados a Marruecos.

Uno de los aspectos más destacados de la operación fue la recuperación de seis vehículos procedentes de Marruecos que circulaban con matrículas y documentación falsificadas. Estos automóviles pertenecían a entidades financieras marroquíes y habían sido obtenidos mediante el mismo sistema fraudulento, aunque en este caso el tráfico ilegal se realizaba en sentido inverso.

La investigación contó con la colaboración de la Unidad de Análisis e Identificación Documental de la Policía Local de Tarifa, cuyos informes técnicos resultaron fundamentales para detectar las falsificaciones documentales utilizadas por la organización.

La operación, desarrollada a lo largo de 2026, ha culminado con la recuperación de 99 vehículos sustraídos y la detención de 24 personas por delitos de sustracción de vehículos sin intimidación, fraude, estafa, usurpación del estado civil, apropiación indebida de vehículos y falsedad documental.