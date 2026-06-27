Recuperan una bolsa de pepinos de mar capturada presuntamente de forma ilegal en la Playa de la Victoria (Cádiz)

Bolsa de pepinos de mar recuperada en la Playa de la Victoria. - GUARDIA CIVIL CÁDIZ

CÁDIZ 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se encontraban prestando servicio de seguridad a las 11,00 horas del viernes 26 con motivo del Campeonato Nacional de Pesca Submarina celebrado en la Playa de la Victoria, en la que participaban casi una cuarentena de embarcaciones. En dicho momento se localiza una embarcación semirrígida que arroja una bolsa de pepinos de mar presuntamente capturada de manera irregular y que fue recuperada por dichas dotaciones.

Tal y como ha concretado la Benemérita en una nota, un dispositivo que se inició a primeras horas de la mañana para garantizar la seguridad de los participantes y velar por el cumplimiento de la normativa durante la competición.

Sobre las 11,00 horas, tras el aviso de la organización, se localizó una embarcación semirrígida dentro de la zona de competición cuyos ocupantes, al percatarse de la presencia de los agentes, arrojaron rápidamente al mar una bolsa para evitar ser descubiertos.

De manera inmediata los agentes identifican a los ocupantes y se ven obligados, ante "la falta de colaboración", a realizar una inmersión de más de ocho metros de profundidad donde hallaron y recuperaron la bolsa en cuestión.

En su interior se hallaron pepinos de mar, capturados presuntamente de forma ilegal mediante el uso de botellas de buceo. Por estos hechos, se procedió a formular las correspondientes denuncias y, al encontrarse las capturas aún con vida, fueron devueltas al medio marino.