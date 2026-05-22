Renfe aumenta durante el verano la frecuencia de trenes Alvia entre Madrid y Cádiz

Un tren Alvia en la estación de Cádiz - RENFE

CÁDIZ 22 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha informado de que aumentará la oferta de trenes Alvia entre Madrid y la provincia de Cádiz entre el 27 de junio y el 5 de septiembre al aumentar su frecuencia, con el objetivo de atender la movilidad diaria prevista durante el verano.

Durante este periodo, se incorporarán seis trenes más a la semana, lo que permitirá pasar de una oferta de 50 a 56 circulaciones semanales entre la capital de España y Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María, San Fernando Bahía Sur y Cádiz capital, ha detallado Renfe en un comunicado.

El refuerzo se materializa con la ampliación de la frecuencia de los trenes Alvia Madrid-Cádiz con salida de las 10,05 horas y en sentido inverso, con salida de Cádiz a las 16,15 horas.

Ambos servicios, que en este momento prestan servicio los lunes, jueves, viernes y domingos, pasarán a circular todos los días de la semana.

Los billetes de estos servicios ya se encuentran a la venta a través de los canales habituales de venta de Renfe.