Rescatan a un hombre accidentado en una zanja a más de tres metros de profundidad en un paraje de San Roque (Cádiz)

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

SAN ROQUE (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de San Roque, de la Comandancia de Algeciras (Cádiz), han rescatado a un hombre de 51 años accidentado en el área recreativa de Guadarranque, después de caer en una zanja a más de tres metros de profundidad.

El accidentado fue quien dio el aviso a la Guardia Civil con una llamada sobre las 21,50 horas de la noche, en la que manifestaba estar herido en el citado paraje zona aunque sin poder concretar su ubicación exacta debido a su estado.

Según ha informado el Instituto Armado, una vez en la zona, las patrullas del Puesto Principal de San Roque iniciaron un amplio dispositivo de búsqueda, que se vio dificultado por la escasa visibilidad, la falta de iluminación y por ser el lugar una extensión importante de terreno, despoblada y con multitud de arboleda, zarzas y matorral.

Tras casi una hora de intensas batidas, los agentes localizaron a un hombre en el interior de una zanja de más de tres metros de profundidad, que contaba con abundante vegetación y de difícil acceso en la zona conocida como arroyo de Alhaja.

Los agentes actuantes auxiliaron al accidentado, que se encontraba desorientado y presentaba diversas erosiones y lesiones leves, logrando evacuarlo hasta una zona cercana y accesible para los servicios sanitarios de urgencia, que se habían desplazado al lugar. Una vez allí, la víctima fue atendida de las lesiones que presentaba, que, al parecer, no revestían gravedad.

La Guardia Civil ha resaltado "la rápida actuación" de los agentes y los servicios de emergencia resulto fundamental para garantizar la pronta localización y asistencia de la persona accidentada.