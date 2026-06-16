El restaurante René de Málaga representará a España en la XII edición internacional de Copa Jerez en 2027

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la entrega del premio a los representantes del restaurante malagueño René, ganador de la final nacional de Copa Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El equipo del restaurante malagueño René, integrado por el chef Diego René López y el sumiller Jesús Rioboo, se ha alzado con la victoria en la Final Nacional de XII Copa Jerez y representará a España en la próxima edición internacional de Copa Jerez Competition, prevista en el Teatro Villamarta en 2027, donde competirá junto a los equipos ganadores de otros siete países.

Junto al equipo ganador, la final ha contado con la participación de los restaurantes Aleia (Barcelona), con el chef Jean Pierre Lapenna y el sumiller Patricio Planells, y Monastrell (Alicante), con el chef Víctor Duque y la sumiller Nuria España.

La lectura del fallo del jurado ha tenido lugar este martes en la Escuela de Hostelería de Jerez de la Frontera (Cádiz), como ha informado el Ayuntamiento de esta localidad en una nota.

Copa Jerez es un concurso referente en el ámbito del maridaje gastronómico y la promoción de los vinos del Marco de Jerez, organizado cada dos años por la Federación Española de Empresas Vitivinícolas y Bebidas Espirituosas del Marco de Jerez (Fedejerez) y el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha sido la encargada de anunciar el nombre del equipo vencedor al término de una mañana de competición vivida con especial expectación, felicitando a los representantes del restaurante malagueño.

Además, ha dado las gracias a los impulsores de esta convocatoria "por haber hecho posible que esta final nacional se celebre en Jerez" aprovechando que la ciudad ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía. "Para Jerez es importante que esta final se celebre en la ciudad porque de alguna manera nos permite ser escaparate de todo lo que se hace aquí y recibir todo lo bueno que viene de fuera", ha afirmado García-Pelayo.

Igualmente ha agradecido su participación al jurado y ha manifestado su deseo de que la próxima Final Internacional de Copa Jerez Competition la gane el grupo representante de España, en este caso René, para que así "podamos brindar nuevamente para hacer esta doble celebración, su victoria y que Jerez es Capital Española del Vino".

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador, Cesar Saldaña, ha agradecido a las personas y entidades impulsoras de este certamen su trabajo y ha manifestado su interés en que Jerez como Capital de la Gastronomía "brille y con ella brillen los vinos de Jerez".

El certamen Copa Jerez reúne a equipos formados por chefs y sumiller que compiten presentando propuestas gastronómicas maridadas con los vinos amparados por las denominaciones de origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. Los participantes son evaluados por la calidad culinaria, la creatividad y la armonía conseguida entre platos y vinos.

En la Final Nacional de España, tres equipos seleccionados han elaborado y defendido sus propuestas, ciñéndose a los tiempos y requisitos impuestos por la competición, como son tres horas para presentar y defender ante el jurado un menú compuesto por tres platos, entrante, principal y postre, armonizados con vinos del Marco.

El equipo René como vencedor de esta edición será el encargado de representar a España en la próxima Final Internacional de Copa Jerez Competition.

La propuesta del restaurante malagueño ha destacado por "la solidez de su discurso, la complejidad técnica de sus elaboraciones y la forma en que cocina y sala han funcionado en un diálogo absolutamente elocuente", como ha señalado el jurado de este certamen gastronómico.

Entre los pases, el jurado ha destacado como mejor maridaje de la competición el Wellington de rape con demi-glace de sus propias cabezas y salsa Café de París, armonizado con Palo Cortado Solera Familiar de Gutiérrez Colosía.

Más allá del fallo final, la jornada ha servido para reconocer el papel de los tres restaurantes como prescriptores de los vinos de Jerez y la Manzanilla en la alta gastronomía.

Por ello, el Consejo Regulador, ha entregado a Aleia, Monastrell y René una distinción por su labor como "embajadas" de los vinos del Marco y por su contribución a mostrar "su versatilidad, vigencia y capacidad de diálogo con la cocina actual".

Tras ser anunciado como ganador, el equipo de René representará a España en la Final Internacional de Copa Jerez Competition. Allí, en un contexto de "máxima visibilidad internacional", la propuesta española formará parte de un encuentro que reúne a algunos de los profesionales más influyentes del sector y que se ha consolidado como una plataforma de proyección global para la alta gastronomía.