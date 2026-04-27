El rey Felipe VI realiza este martes una visita a la flotilla de aeronaves de la Armada en la Base Naval de Rota (Cádiz)

Archivo - El rey Felipe VI asiste al juramento ante la bandera del personal de militares de tropa del ejército de tierra, en el Centro de Formación de Tropa (Cefot) nº 1, acuartelamiento Santa Ana, a 24 de enero de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Javier Cintas - Europa Press - Archivo

ROTA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El rey Felipe VI va a realizar este martes 28 de abril una visita a la flotilla de aeronaves de la Armada, desplazándose para ello hasta la Base Naval de Rota, en la provincia de Cádiz, donde acudirá acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En su visita, el rey también acudirá al Centro de Supervivencia y el Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior de la Armada, ubicada en estas mismas instalaciones militares, como ha informado la Casa Real en su página web, consultada por Europa Press.

La flotilla de aeronaves es el núcleo sobre el que se constituye las unidades aéreas embarcadas para contribuir a la constitución de todas las capacidades de la Fuerza de la Armada, teniendo su principal sede en el aeródromo de la Base de Rota.

Sobre el Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior de la Base Naval de Rota, se ha detallado que fue inaugurado en 2013, y atiende a las necesidades de adiestramiento de las dotaciones de los buques de la Flota, de buques norteamericanos, de la flotilla de aeronaves, así como de unidades procedentes de otros ejércitos, Unidad Militar de Emergencia (UME) y Guardia Real, o de instituciones del ámbito de la protección civil.

Por otra parte, el Centro de Supervivencia de la Armada, que también está en la agenda del monarca, es un simulador para la formación de emergencias marítimas y accidentes aéreos en el mar, gestionado desde 2025 por Servicios de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU) en unas instalaciones que se encuentran en la base naval.

El centro está dividido en dos bloques, el primero cuenta con las oficinas de administración, aulas y la zona de vestuarios, y el segundo bloque lo forma la nave donde se encuentran la piscina y el simulador.