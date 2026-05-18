El SAE abre el plazo de solicitud para nuevos itinerarios formativos gratuitos en la Escuela de Hostelería de Cádiz

Archivo - Imagen de una actividad formativa de la Escuela de Hostelería de Cádiz. - ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha informado que la Escuela de Hostelería de Cádiz, integrada en la red de escuelas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tiene abierto el plazo de solicitud de las acciones formativas que se van a impartir en el próximo curso 2026/2027.

En una nota, la Junta ha recordado que durante el último curso se estrenó la modalidad dual de la formación, lo que iguala los certificados profesionales a cualquier titulación oficial obtenida por otros cauces educativos institucionales. El aprendizaje teórico se combina con una formación práctica real en centros de trabajo del sector de la hostelería y que ocupan el 25% de todo el curso.

Así, los itinerarios formativos que va a ofrecer la Escuela el próximo curso 2026/2027 son los de Repostería, Restaurante y Cocina. Todas las acciones formativas son presenciales, en horario de mañana y se dirigen a personas demandantes de empleo no ocupadas. En cada itinerario hay 15 plazas disponibles con acceso a becas y a ayudas económicas.

Según ha explicado, el itinerario de Repostería, con un total de 850 horas, incluye los certificados profesionales de Repostería, de 500 horas y de La Repostería, Panadería de Restaurante y Comedor de Empresa, de 110 horas, además de un módulo complementario de Elaboraciones Básicas de Panadería y Bollería, de 240 horas, todos ellos de nivel 2. Las solicitudes podrán presentarse del 11 de mayo al 26 de junio de 2026, y el curso se desarrollará entre el 8 de septiembre de 2026 y el 4 de julio de 2027.

Por su parte, el itinerario formativo de Cocina tiene una duración de 920 horas, contempla los certificados profesionales de Cocina, de 810 horas, y el de La Cocina de Restaurante y Comedor de Empresa, de 110 horas, ambos de nivel 2. Las solicitudes podrán presentarse del 11 de mayo al 26 de junio de 2026, y el curso se desarrollará entre el 8 de septiembre de 2026 y el 17 de julio de 2027.

Finalmente, el itinerario de Restaurante, con un total de 770 horas, incluye los certificados profesionales de Servicios de Restaurante, de 580 horas, y el de Servicio de Restaurante y Comedor de Empresa, de 110 horas, junto a un módulo complementario de Bebidas, de 80 horas, todos ellos también de nivel 2. Las solicitudes podrán presentarse del 11 de mayo al 7 de septiembre de 2026, y el curso se desarrollará entre el 9 de octubre de 2026 y el 27 de junio de 2027.

Entre los requisitos que se piden para acceder a estos certificados de nivel 2 están, entre otros, tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), un certificado profesional de nivel 2, u otro certificado de nivel 1 de la misma familia profesional, haber superado una prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, estar en posesión del título de Técnico Básico, o tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.