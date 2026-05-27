San Fernando (Cádiz) reconoce la labor solidaria y el compromiso social de Juan y Medio, ProLibertas y TDAH San Fernando

El comunicador Juan y Medio recoge su galardón en los Premios a los Valores de Equidad, Justicia y Paz 'Voluntariado en Acción'. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

San Fernando (Cádiz) ha celebrado este miércoles en el Real Teatro de Las Cortes la IV Gala de los Premios a los Valores de Equidad, Justicia y Paz 'Voluntariado en Acción', una cita destinada a reconocer la trayectoria y el compromiso de personas y entidades que trabajan por una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. En esta edición, los galardones han recaído en Juan y Medio, la Fundación ProLibertas y la asociación TDAH San Fernando.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha presidido esta gala, que por primera vez se ha desarrollado en este espacio histórico coincidiendo además con la declaración de 2026 como Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible por parte de Naciones Unidas, según ha señalado el Consistorio en una nota.

Durante su intervención, Cavada ha destacado que "San Fernando puede sentirse orgullosa de ser una ciudad solidaria, comprometida y profundamente humana, donde cientos de personas trabajan cada día de manera silenciosa por el bien común". Asimismo, ha subrayado que "el voluntariado representa la mejor cara de la sociedad, porque significa dedicar tiempo, esfuerzo y corazón a quienes más lo necesitan".

La regidora isleña también ha tenido palabras para la situación humanitaria internacional, especialmente para el conflicto en Gaza, señalando que "frente al horror de las guerras encontramos ejemplos admirables de profesionales sanitarios, cooperantes y personas voluntarias que representan lo mejor del ser humano".

Uno de los momentos más emotivos de la gala, conducida por el periodista Manu Sola, ha sido la entrega del reconocimiento especial a Juan y Medio por su implicación con las personas mayores y por su labor de sensibilización sobre la soledad no deseada, el acompañamiento y la dignificación de este colectivo.

La alcaldesa ha destacado que "Juan y Medio ha conseguido devolver protagonismo, cariño y respeto a las personas mayores, convirtiéndose en una referencia humana y social para muchísimas familias andaluzas". "En un tiempo en el que tantas veces predominan las prisas, el ruido y la superficialidad, él ha sabido mantenerse fiel a valores", ha apostillado la regidora.

LA DEFENSA DE LAS PERSONAS MAYORES

Por su parte, el comunicador ha agradecido el reconocimiento y ha asegurado que "si algo he aprendido de las personas mayores es que nunca dejan de enseñar. Escucharlas y acompañarlas debería ser una obligación moral de toda la sociedad". Asimismo, ha confesado sentir "una debilidad especial" por la ciudad, porque le genera "bienestar e ilusión".

El comunicador se ha mostrado "abrumado, sorprendido y descolocado" por el cariño recibido, agradeciendo también el respaldo de todo el equipo del programa. Durante su intervención, ha reivindicado el papel de las personas mayores en la sociedad, afirmando que "mucho de lo poco que soy se lo debo a mis mayores", y ha lamentado que "muchas de ellas hayan vivido vidas difíciles, dedicadas siempre a los demás, para acabar sufriendo la soledad en silencio".

Asimismo, ha defendido los avances sociales y la importancia de una sociedad más libre y tolerante, celebrando escenas cotidianas que antes eran impensables, como "una abuela besando a otra abuela o diciendo con naturalidad que es homosexual".

La gala también ha servido para reconocer la labor de la Fundación ProLibertas, entidad destacada por sus iniciativas de cooperación internacional, proyectos educativos y acciones sociales vinculadas a la sostenibilidad, la igualdad y los derechos humanos.

Desde la entidad han agradecido el reconocimiento del Ayuntamiento, señalando que "este premio pertenece a todas las personas voluntarias que trabajan cada día para generar oportunidades y mejorar la vida de quienes más dificultades tienen". Igualmente, Juan Manuel Cordero ha puesto en valor "la importancia de seguir construyendo redes de solidaridad desde lo local hacia lo global", destacando los 25 años de existencia de la entidad y 20 en San Fernando.

Además de la cooperación al desarrollo, la entidad también tiene otra vertiente fundamental como es la reinserción penitenciaria, a través de proyectos vinculados al centro penitenciario Puerto III y la Casa de Acogida de Algeciras.

Igualmente, ha sido reconocida la asociación TDAH San Fernando por el importante trabajo de sensibilización, acompañamiento y apoyo que desarrolla con personas y familias vinculadas al TDAH y otras neurodivergencias.

La vicepresidenta de la entidad, Aurora Martino, ha mostrado su agradecimiento por este reconocimiento institucional y ha destacado que "cada vez más familias encuentran apoyo, comprensión e información gracias al trabajo colectivo y al compromiso social". Asimismo, ha insistido en "la necesidad de continuar avanzando hacia una sociedad más inclusiva y consciente de la diversidad neurológica".

Durante el acto, Cavada ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con el tejido asociativo y el voluntariado de la ciudad, asegurando que "las administraciones públicas deben seguir acompañando y fortaleciendo a las entidades sociales, porque son auténticos motores de transformación y cohesión social".

La gala ha concluido con un reconocimiento colectivo a todas las personas voluntarias de San Fernando, poniendo en valor su capacidad para construir una ciudad más justa, participativa y solidaria.