San Martín del Tesorillo sigue incomunicada y Jimena (Cádiz) afronta horas "críticas" ante nueva borrasca

Bomberos de la provincia de Málaga intentan acceder a la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo incominicada por tierra tras el paso de la borrasca Leonardo. A 5 de febrero de 2026, San Martín del Tesorillo, Cádiz (Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comarca gaditana del Campo de Gibraltar está siendo también afectada por la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, cuyos desbordamientos mantienen a San Martín del Tesorillo incomunicada por carretera desde el pasado miércoles, día en que se decretó la alerta roja por lluvias, mientras que Jimena de la Frontera afronta horas "críticas" ante la nueva borrasca, de nombre 'Marta', que se espera que llegue el sábado.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que en Jimena se ha podido abrir una única vía de comunicación, la que va hacia Castellar de la Frontera, aunque con el riesgo de que vuelva a cortarse por la posible inundación del río Hozgarganta y dejar aislado de nuevo al municipio.

Tras días de precipitaciones "intensos" con tres borrascas en una semana, que ha dejado a 50 personas desalojadas de sus viviendas por inundación y riesgo de aislamiento, se sigue trabajando para restablecer el suministro eléctrico de las zonas afectadas, aunque con precaución por manejar cableado con lluvia.

Jimena ha sufrido numerosos desprendimientos y se están realizando trabajos de contención en muros de diferentes zonas para garantizar la estabilidad, a lo que se suman cortes intermitentes de las telecomunicaciones.

En cuanto a San Martín del Tesorillo, los accesos siguen cortados, siendo la única vía posible el acceso hacia el Secadero, que finaliza ahí sin posibilidad de avanzar debido a la situación de los ríos que han invadido las carreteras que la rodean.

Aquí, la población sigue sin suministro eléctrico ya que los transformadores se encuentran bajo el agua y los equipos técnicos están trabajando para restablecer el suministro "lo antes posible", como ha podido comunicar el Ayuntamiento a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

En cuanto a las incidencias que se están produciendo con el suministro de agua, esta ya ha sido comunicada y se está revisando.

Desde Secadero han habilitado la zona de las pistas deportivas con duchas, el gimnasio y la Sala de la Juventud para que todas las personas que lo necesiten puedan cargar sus móviles y hacer uso de sus instalaciones. Además, se está a la espera de la llegada de provisiones por parte de la UME.

El Ayuntamiento ha asegurado que "seguimos trabajando" para que todo vuelva a la normalidad "cuanto antes".