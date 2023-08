Sanz subraya "los 61 sanitarios más" para este verano en Cádiz y niega "un colapso" en la Atención Primaria

CÁDIZ, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha defendido este lunes que la Atención Primaria "no está al borde del colapso ni sufre insuficiencia de personal" ya que en la campaña de verano la Junta "ha reforzado" este servicio en zonas costeras como la provincia de Cádiz, donde, según ha dicho, se han sumado 61 profesionales sanitarios más que en el año anterior.

De esta manera ha respondido a la denuncia del sindicato UGT, en la que alertaba de esperas de "hasta 20 días" en la Atención Primaria de la provincia de Cádiz, algo sobre lo que Sanz ha contestado con rotundidad que "esos datos no son correctos".

"Se lo confirmo claramente, la atención primaria no está ni al borde del colapso ni sufre insuficiencia de personal", ha aseverado Sanz, quien ha recordado que en verano, "como todos los años", hay que "hacer compatible" la asistencia sanitaria con las vacaciones "merecidas y necesarias" de los profesionales.

En ese sentido, ha explicado que este año hay 362 profesionales más en Andalucía, lo que supone "un 95,6% más respecto al 2022". En la provincia de Cádiz, ha informado, se han autorizado 6.029 contrataciones nuevas para estos días de verano, 5.299 en atención hospitalaria y 730 en atención primaria, 61 más para las zonas costeras respecto al año pasado.

Sobre la demora en las citas de la Atención Primaria, ha apuntado a que en la provincia de Cádiz se sitúa en "3,8 días", aunque ha reconocido que pueden darse "demoras puntuales".

Preguntado sobre el proyecto del nuevo hospital para la ciudad de Cádiz y las negociaciones con Zona Franca respecto al suelo de este edificio, Sanz ha esperado que "gobierne quien gobierne" este proyecto sea "una prioridad" para "llegar a un acuerdo".

"Nosotros no hemos estado parados. Hemos activado el plan funcional, lo hemos presentado, pero además lo estamos formalizando y concluyendo", ha comentado el consejero sobre este proyecto que está "paralizado" debido a las elecciones generales que se han producido en España en el mes de julio. "Si no hay más elecciones, que todos confiamos en que no la haya, y gobierne quien gobierne, que sean próximos meses de avance en esta materia", ha concluido.