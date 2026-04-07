El servicio de catamarán de la Bahía de Cádiz acumula dos días suspendidos por las condiciones meteorológicas

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio de catamarán de la Bahía de Cádiz, que conecta la capital con Rota y El Puerto de Santa María acumula ya dos días suspendidos por las condiciones meteorológicas adversas, al seguir sin operar en este martes 7 de abril y tras cancelarse este pasado lunes por esta misma situación.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, ambas conexiones están siendo sustituidas por un servicio alternativo por carretera, que se está realizando en autobús, y cuyos horarios pueden consultarse en la web del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

Esta vía alternativa se va a mantener hasta que se pueda restablecer la actividad marítima, suspendida desde el lunes.

Desde la concesionaria del servicio se ha concretado que la situación será actualizada esta tarde "según el avance de las condiciones meteorológicas", con posibilidad de que se reactive en caso de que mejore el tiempo en la zona.

Cabe apuntar que la Agencia Estatal de Meteorología no ha decretado avisos en la costa de Cádiz como sí ocurría en el día de ayer, donde había alerta amarilla por viento y oleaje.