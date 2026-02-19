Los Servicios Documentales de Zona Franca de Cádiz digitalizarán los archivos de la Fundación Alberti

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, en una visita a la Fundación Rafael Alberti en El Puerto de Santa María (Cádiz) - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Los Servicios Documentales de la Zona Franca de Cádiz (SDA) están trabajando en los trabajos de digitalización de los archivos documentales de la Fundación Alberti, que ha realizado este encargo a los expertos de la sociedad del consorcio gaditano con motivo de los actos de conmemoración del centenario de la Generación del 27.

Así lo han explicado los responsables de la fundación, con su director Uberto Stábile a la cabeza, y el delegado de la Zona Franca, Fran González, durante la presentación del proyecto que ha tenido lugar este jueves en la sede de la Fundación en El Puerto de Santa María, ha informado el Consorcio en una nota.

Con este proyecto de tratamiento de sus archivos, que incluye además la creación de un repositorio seguro, la Fundación tiene como objetivo preservar la documentación, promover la identidad cultural y fomentar la investigación y la educación, ya que es un legado "de una gran relevancia histórica", que no solo alberga documentos de dos escritores de la Generación del 27, como Rafael Alberti y la que fuera su primera esposa, María Teresa León, sino que también cuenta con firmas de prestigio del mundo literario y artístico de esa misma época como Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Max Aub, Piccaso, Miró o Neruda, entre otros.

Entre la documentación tratada se ha destacado la variedad de soportes físicos y disparidad de contenido del fondo, con postales pintadas a mano sobre corcho, cartas que incluyen poemas o cartas en diferentes idiomas --incluido el rumano o el holandés--, detalles que le confieren al fondo "un valor único y particular con gran interés para los investigadores".

Con todo ello, el proyecto que llevan a cabo los Servicios Documentales de la Zona Franca es "de gran envergadura" y se está realizando por fases. Los trabajos incluyen la digitalización de los documentos que conforman el fondo, la creación de un repositorio digital seguro y, en fases futuras, el desarrollo de una plataforma para el acceso del público en general.

En un primer paso se ha analizado la correspondencia del poeta, cartas y postales, más de 3.555 documentos epistolares en un total de seis bases de datos que se han analizado y se han unificado en una única base de datos para proceder a la digitalización con un minucioso trabajo de expertos documentalistas e informáticos.

De esta forma, con la ayuda de una herramienta basada en la inteligencia artificial, parametrizada por personal técnico documentalista de SDA, y con el apoyo del personal técnico informático, se ha extraído de cada una de las cartas y postales la información necesaria para completar los 18 campos que componen la base de datos, así como otra información relativa al soporte físico del documento como medidas, estado de conservación o número de páginas. El procedimiento culmina con el almacenamiento electrónico y entrega a la Fundación de los ficheros resultantes.

La documentación está siendo conservada utilizando material adecuado para cada uno de los formatos.

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha explicado que este trabajo de Servicios Documentales es "de gran minuciosidad y realizado por manos expertas", y que, aunque es la norma habitual de SDA, "en este caso adquiere más significado por tratarse de documentos de un gran valor histórico y cultural".

"El análisis de más de 3.500 documentos de la correspondencia de Rafael Alberti se ha llevado a cabo de forma cuidadosa y los expertos se han ayudado de herramientas de alta tecnología, lo que demuestra que nuestro servicio de archivo está preparado para competir con los mejores de su sector, algo que ya ha venido demostrando con la fidelizadad de clientes desde sus inicios y con la captación de nuevos usuarios de sus servicios durante sus 25 años de existencia", ha dicho el responsable del Consorcio gaditano.

Fran González ha resaltado que este trabajo de SDA con la Fundación Alberti "abre una nueva línea y visibiliza el trabajo de la entidad", además de contribuir a "preservar un legado no solo de la provincia de Cádiz sino también del conjunto de la sociedad por el valor que atesoran estos documentos de la Fundación Alberti".

Por otro lado, ha continuado, "demuestra que la Zona Franca avanza en su compromiso económico y empresarial y evidentemente social y patrimonial".

Por su parte, el teniente de alcalde de Cultura, Patrimonio Histórico y Educación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y vicepresidente segundo de la Fundación Rafael Alberti, Enrique Iglesias Romero, ha agradecido la implicación de la Zona Franca y de sus Servicios Documentales en un proyecto que "no solo garantiza la preservación de un legado único, sino que lo proyecta hacia el futuro con herramientas del siglo XXI".

El edil ha subrayado que la digitalización de los fondos supone "un paso decisivo" para incrementar progresivamente el nivel de oferta cultural que "debe tener una institución de esta categoría, acorde con la dignidad y la altura intelectual, artística y social del universal poeta portuense".

Asimismo, ha señalado que esta iniciativa permitirá reforzar la proyección nacional e internacional de la Fundación, facilitar el acceso a investigadores y ciudadanía y avanzar en el objetivo de integrarse en la Red de Promoción Cultural de Andalucía, situando a la Fundación "a la altura de grandes instituciones culturales de referencia y consolidando a El Puerto como un enclave fundamental para el estudio y la difusión de la Generación del 27".

Además de los archivos de la Fundación Alberti que están siendo tratados por SDA, la entidad aprovechará los actos conmemorativos de la Generación del 27 para dar visibilidad a la obra gráfica que forma parte del legado de la Fundación y que está compuesto por 540 obras.

La Fundación Rafael Alberti fue constituida en 1993 y su labor principal, como institución cultural, consiste en velar por la obra del poeta, fomentar su investigación y difundirla, así como destacar la importancia de la Generación del 27, a la que Alberti pertenece como uno de sus miembros más destacados, en la literatura española del siglo XX.